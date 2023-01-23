МИД Эстонии: российский посол покинет Таллин до 7 февраля

«Эстония принимает к сведению сегодняшнее решение России понизить свое дипломатическое представительство до уровня временного должностного лица. Отношения Эстонии с Россией строятся на принципе паритета, от которого мы не отступим. Это означает, что посол России в Таллине уедет одновременно с послом Эстонии, 7 февраля», – сказал он (цит. по «РИА Новости»).