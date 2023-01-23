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МИД Эстонии: российский посол покинет Таллин до 7 февраля

Ведомости

Посол России в Эстонии Владимир Липаев должен покинуть Таллин до 7 февраля, это произойдет одновременно с тем, когда эстонский посол Маргус Лайдре покинет Москву. Об этом сообщил глава внешнеполитического ведомства Эстонии Урмас Рейнсалу, передает портал государственного телерадиовещания ERR.

«Эстония принимает к сведению сегодняшнее решение России понизить свое дипломатическое представительство до уровня временного должностного лица. Отношения Эстонии с Россией строятся на принципе паритета, от которого мы не отступим. Это означает, что посол России в Таллине уедет одновременно с послом Эстонии, 7 февраля», – сказал он (цит. по «РИА Новости»). 

Рейнсалу уточнил, что решение о том, кто именно займет должность временного поверенного в делах, пока не принято. Глава МИД Эстонии также сообщил, что будет призывать и другие страны «придерживаться установленного принципа паритета». 

Ранее сегодня МИД России принял решение о понижении уровня диппредставителя в Эстонии до временного поверенного в делах. Послу Эстонии Маргусу Лайдре необходимо покинуть Россию до 7 февраля. МИД пояснил, что данное решение обусловлено целенаправленным разрушением Таллина отношений с Москвой, тотальной русофобией и культивированием враждебности в отношении России, которое эстонские власти возвели «в ранг государственной политики». В январе же Таллин радикально снизил состав российского посольства, подтвердив тем самым «линию на развал отношений», добавили там.

11 января эстонский МИД потребовал сократить штат российской дипмиссии в Таллине с 21 дипломата и 23 прочих сотрудников до 8 дипломатов и 15 человек обслуживающего персонала. Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу тогда назвал размер российского представительства «неоправданным» и заявил о необходимости уравнять численность дипломатических представительств обеих стран. На фоне этого посольство приостановило до февраля прием заявлений россиян по вопросам гражданства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных