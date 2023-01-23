Россия понизила дипломатический уровень с Эстонией и выслала посла
Российский МИД вызвал посла Эстонии Маргуса Лайдре и объявил ему о понижении уровня диппредставителя в обеих странах до временного поверенного в делах, послу необходимо покинуть страну до 7 февраля. Об этом говорится в сообщении на сайте МИДа.
«Российской стороной принято решение о понижении уровня диппредставителя в обеих странах до временного поверенного в делах. 23 января в МИД России был вызван посол Эстонии М. Лайдре. Ему заявлен решительный протест в связи с действиями эстонских властей. Послу Эстонской Республики следует покинуть Российскую Федерацию 7 февраля 2023 г.», – рассказали в МИД РФ.
МИД пояснил, что данное решение обусловлено целенаправленным разрушением Таллина отношений с Москвой, тотальной русофобией и культивированием враждебности в отношении России, которое эстонские власти возвели «в ранг государственной политики». В январе же Таллин радикально снизил состав российского посольства, подтвердив тем самым «линию на развал отношений», добавили там.
«Эстонский режим получил, что заслужил», – прокомментировала это решение официальный представитель МИД России Мария Захарова. В МИДе также пообещали и дальше реагировать на враждебные шаги властей Эстонии.
11 января эстонский МИД потребовал сократить штат российской дипмиссии в Таллина с 21 дипломата и 23 прочих сотрудников до 8 дипломатов и 15 человек обслуживающего персонала. Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу тогда назвал размер российского представительства «неоправданным» и заявил о необходимости уравнять численность дипломатических представительств обеих стран. На фоне этого посольство приостановило до февраля прием заявлений россиян по вопросам гражданства.
После начала российской военной операции на Украине в ряде стран начали высылать российских дипработников. В середине марта 2022 г. это сделали Латвия, Литва и Эстония. Рига и Таллин выдворили по три сотрудника посольства России каждая, из Литвы выслали четырех. В тот же день Болгария объявила персонами нон грата десять сотрудников МИД РФ в связи с деятельностью, «несовместимой с их статусом». 23 марта МИД Польши принял решение выслать 45 дипломатов РФ по подозрению в шпионаже. 28 марта высылки пятерых российских дипломатов потребовала Северная Македония.