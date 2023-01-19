Посольство России в Эстонии возобновит прием заявлений на гражданство

Ранее стало известно, что посольство РФ в Таллине приостановило прием заявок о выходе из гражданства РФ. Согласно действующему законодательству, выход из гражданства РФ лица, проживающего на территории России или за ее пределами, осуществляется на основании добровольного волеизъявления.