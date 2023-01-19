Посольство России в Эстонии возобновит прием заявлений на гражданство
Посольство России в Эстонии в феврале возобновит прием заявлений граждан, включая вопросы гражданства, передает пресс-служба дипмиссии.
«После проведения необходимых реорганизационных и кадровых мероприятий в консульском отделе посольства для работы в новых условиях планируется в феврале возобновить прием граждан для совершения консульских действий, включая вопросы гражданства», – говорится в сообщении (цитата по «РИА Новости»).
В дипмиссии отметили, что сбои в работе посольства связаны с «враждебными действиями эстонских властей», которые намеренно препятствуют работе дипломатов.
Ранее стало известно, что посольство РФ в Таллине приостановило прием заявок о выходе из гражданства РФ. Согласно действующему законодательству, выход из гражданства РФ лица, проживающего на территории России или за ее пределами, осуществляется на основании добровольного волеизъявления.