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Посольство России в Эстонии возобновит прием заявлений на гражданство

Ведомости

Посольство России в Эстонии в феврале возобновит прием заявлений граждан, включая вопросы гражданства, передает пресс-служба дипмиссии.

«После проведения необходимых реорганизационных и кадровых мероприятий в консульском отделе посольства для работы в новых условиях планируется в феврале возобновить прием граждан для совершения консульских действий, включая вопросы гражданства», – говорится в сообщении (цитата по «РИА Новости»).

В дипмиссии отметили, что сбои в работе посольства связаны с «враждебными действиями эстонских властей», которые намеренно препятствуют работе дипломатов.

Ранее стало известно, что посольство РФ в Таллине приостановило прием заявок о выходе из гражданства РФ. Согласно действующему законодательству, выход из гражданства РФ лица, проживающего на территории России или за ее пределами, осуществляется на основании добровольного волеизъявления.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных