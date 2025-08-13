МИД: снятие Баку эмбарго на поставку оружия Киеву усугубит ситуацию

«В МИД России обратили внимание на эти сообщения, и могу сказать, что азербайджанским партнерам хорошо известна наша позиция относительно поставок неонацистскому режиму в Киеве вооружений или гуманитарной помощи двойного назначения. Считаем, что такие действия никак не способствуют мирному урегулированию конфликта и только усугубят ситуацию на земле», – подчеркнул Фадеев.



11 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о том, что министерству энергетики Азербайджана будут выделены $2 млн для оказания гуманитарной помощи Украине. Согласно указу, средства выделят из резервного фонда президента Азербайджана, предусмотренного государственным бюджетом страны на 2025 г. Деньги будут направлены на закупку и отправку электрооборудования, произведенного в Азербайджане.