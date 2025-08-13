Газета
Главная / Политика /

Путин провел встречу с главой ФНС Даниилом Егоровым

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин встретился с главой Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниилом Егоровым, сообщила пресс-служба Кремля.

«Как у нас дела, как собираемость?» – с такого вопроса начал встречу глава государства.

Егоров сообщил о росте налоговых поступлений в бюджетную систему на 7% (2,4 трлн руб.), при этом в федеральный бюджет поступления увеличились на 5%. Основной прирост обеспечили ненефтегазовые доходы, показавшие рост на 27% (2 трлн руб.). Наибольшие поступления – от обрабатывающей промышленности, финансового сектора, строительства, торговли и IT-индустрии.

Глава ФНС отметил гибкий подход к налоговой поддержке бизнеса, включая предоставление отсрочек платежей на 7 млрд руб. в Курской и Белгородской областях, а также 47 млрд руб. – для угольной отрасли.

Собеседники также обсудили налоговые нововведения 2025 г., включая переход на прогрессивную шкалу НДФЛ, ускоренную систему налоговых вычетов (до 12 дней) и снижение ставки НДФЛ до 6% для семей с двумя и более детьми. Также Егоров доложил об успешном внедрении НДС для упрощенной системы налогообложения и новой системы оценки финансового состояния организаций, которая уже применяется в 40% госзакупок и сократила процент расторжения контрактов до 0,6%.

Некоторые нововведения, касающиеся ФНС, еще не вступили в силу. С 1 ноября 2025 г. служба сможет осуществлять взыскание по долгам граждан во внесудебном порядке. Такой закон подписал Путин в конце июля. По новым правилам ФНС будет проводить эту процедуру с физическими лицами без статуса индивидуального предпринимателя (ИП) и в ситуациях, в которых нет споров. При наличии спорных моментов они будут решаться через суд.

