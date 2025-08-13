Путин провел встречу с главой ФНС Даниилом Егоровым

Некоторые нововведения, касающиеся ФНС, еще не вступили в силу. С 1 ноября 2025 г. служба сможет осуществлять взыскание по долгам граждан во внесудебном порядке. Такой закон подписал Путин в конце июля. По новым правилам ФНС будет проводить эту процедуру с физическими лицами без статуса индивидуального предпринимателя (ИП) и в ситуациях, в которых нет споров. При наличии спорных моментов они будут решаться через суд.