На следующих выборах президента США Вэнса готовы поддержать 35% республиканцев
35% сторонников республиканской партии проголосовали бы за действующего вице-президента США Джей Ди Вэнса, если бы праймериз прошли сейчас, показал опрос Rasmussen Reports.
Губернатор Флориды Рон Десантис и госсекретарь Марко Рубио получили бы по 10% поддержки.
Президент США Дональд Трамп называл Вэнса своим вероятным преемником. 6 августа он заявил, что его вице-президент, скорее всего, станет кандидатом от республиканцев на предстоящих выборах, но подчеркнул, что делать окончательные выводы пока рано.
5 августа Трамп сообщил в интервью CNBC, что, вероятно, не будет участвовать в следующих президентских выборах. 27 июля Рубио назвал Вэнса отличным кандидатом от республиканцев на пост президента.