Карапетян анонсировал создание политического движения «По-своему»
В своем послании предприниматель отметил, что движение будет построено вокруг конкретных идей и программ. Среди ключевых целей он назвал развитие экономики, создание условий для бизнеса, укрепление семейных и национальных ценностей, восстановление авторитета Армении как надежного партнера, защиту права арцахцев на достойную жизнь, реформу системы образования и сохранение Армянской апостольской церкви.
Карапетян подчеркнул, что планирует представить движение в ближайшее время. Он также напомнил, что 14 августа суд рассмотрит вопрос о продлении ему меры пресечения. По его словам, это заседание станет показателем того, существует ли в Армении правосудие и готовы ли судьи «достойно выполнять свою работу».
11 августа Апелляционный суд Армении признал неправомерным задержание Карапетяна в июне.
В июне суд в Ереване арестовал Карапетяна на два месяца по обвинению в призывах к свержению власти. Предприниматель не признал вину. Ранее его задержали. До этого бизнесмен выступил в защиту Армянской апостольской церкви на фоне жестких высказываний со стороны властей в адрес высших иерархов.