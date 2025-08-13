Газета
Главная / Политика /

Карапетян анонсировал создание политического движения «По-своему»

Ведомости

Глава группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян, находящийся в СИЗО, заявил о скором запуске движения «По-своему», которое, по его словам, станет основой для формирования новой политической силы. Его слова передает «Sputnik Армения».

В своем послании предприниматель отметил, что движение будет построено вокруг конкретных идей и программ. Среди ключевых целей он назвал развитие экономики, создание условий для бизнеса, укрепление семейных и национальных ценностей, восстановление авторитета Армении как надежного партнера, защиту права арцахцев на достойную жизнь, реформу системы образования и сохранение Армянской апостольской церкви.

Карапетян подчеркнул, что планирует представить движение в ближайшее время. Он также напомнил, что 14 августа суд рассмотрит вопрос о продлении ему меры пресечения. По его словам, это заседание станет показателем того, существует ли в Армении правосудие и готовы ли судьи «достойно выполнять свою работу».

11 августа Апелляционный суд Армении признал неправомерным задержание Карапетяна в июне.

В июне суд в Ереване арестовал Карапетяна на два месяца по обвинению в призывах к свержению власти. Предприниматель не признал вину. Ранее его задержали. До этого бизнесмен выступил в защиту Армянской апостольской церкви на фоне жестких высказываний со стороны властей в адрес высших иерархов.

