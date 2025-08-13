Axios: Зеленский оказался в «идеальном шторме»

Президент Украины Владимир Зеленский оказался в условиях «идеального шторма» – это сочетание прорыва российских войск, нарастающего внутреннего недовольства и предстоящего саммита президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске, который может загнать Киев в дипломатический тупик. Об этом пишет Axios.