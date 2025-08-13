Axios: Зеленский оказался в «идеальном шторме»
Президент Украины Владимир Зеленский оказался в условиях «идеального шторма» – это сочетание прорыва российских войск, нарастающего внутреннего недовольства и предстоящего саммита президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске, который может загнать Киев в дипломатический тупик. Об этом пишет Axios.
Зеленский, по информации источников издания, активно обзванивает мировых лидеров, чтобы заручиться поддержкой перед переговорами и снизить риск неблагоприятных для Украины решений.
Источники Axios отмечают, что, несмотря на внешне «пророссийскую» риторику, Трамп по-прежнему злится на Путина и готов при необходимости «обрушить российскую экономику». Даже в случае провала дипломатических усилий по прекращению конфликта Трамп намерен продолжать продажи оружия странам НАТО для поддержки Украины, добавил источник.
Ранее Politico писало, что Украина выдвинула пять ключевых требований для урегулирования конфликта с Россией: переговоры о территориальных уступках возможны только после устойчивого перемирия, компенсация ущерба, гарантии безопасности, сохранение санкций, возвращение военнопленных и детей.