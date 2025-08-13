Новым генконсулом России в Дубае стал Максим Владимиров
Министерство иностранных дел России назначило Максима Владимирова генеральным консулом России в Дубае. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.
Владимирову 44 года. Окончил Уральскую государственную юридическую академию в 2003 г. и Дипломатическую академию МИД России в 2006 г. Владеет испанским и английским языками, имеет дипломатический ранг советника 1 класса, присвоенный в июне 2021 г.
На дипломатической службе с 2006 г., он работал как в центральном аппарате МИДа, так и за рубежом. В 2017–2019 гг. занимал пост советника посольства России в Португалии, в 2019–2022 г. – начальника отдела и заместителя директора департамента кадров МИД РФ, а в 2022–2025 гг. был советником-посланником посольства России на Кипре.
11 августа президент РФ Владимир Путин назначил замминистра иностранных дел Александра Грушко специальным представителем России по договору Союзного государства. Обязанности, возложенные на Грушко, предусмотрены договором о гарантиях безопасности между Россией и Белоруссией в рамках Союзного государства.