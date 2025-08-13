Новым генконсулом России в Дубае стал Максим Владимиров

На дипломатической службе с 2006 г., он работал как в центральном аппарате МИДа, так и за рубежом. В 2017–2019 гг. занимал пост советника посольства России в Португалии, в 2019–2022 г. – начальника отдела и заместителя директора департамента кадров МИД РФ, а в 2022–2025 гг. был советником-посланником посольства России на Кипре.