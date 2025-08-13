НАТО подняло в воздух два итальянских F-35 из-за приближения российских самолетов
Воздушное командование НАТО сообщило о первом случае, когда два итальянских истребителя F-35 взлетели с авиабазы Эмари в Эстонии в рамках миссии альянса по воздушному патрулированию. Маневр был выполнен в ответ на приближение российских самолетов к воздушному пространству стран НАТО, отмечает Il Messaggero.
В военной авиации подобный экстренный взлет называют «схваткой» – немедленным и незапланированным подъемом боевых машин по сигналу угрозы. Такая процедура применяется, когда радары или командные центры фиксируют неопознанный борт или возможное нарушение воздушной границы.
3 августа стало известно, что НАТО рассматривает возможность размещения своего германо-голландского корпуса в Эстонии, наиболее подходящим местом может стать город Пярну. По словам Певкура, Эстония сейчас ожидает решения штаб-квартиры НАТО о размещении в республике корпуса альянса. Оно может быть принято в этом году.