НАТО подняло в воздух два итальянских F-35 из-за приближения российских самолетов

3 августа стало известно, что НАТО рассматривает возможность размещения своего германо-голландского корпуса в Эстонии, наиболее подходящим местом может стать город Пярну. По словам Певкура, Эстония сейчас ожидает решения штаб-квартиры НАТО о размещении в республике корпуса альянса. Оно может быть принято в этом году.