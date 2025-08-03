НАТО планирует разместить свой германо-нидерландский корпус в Эстонии

Мэр Пярну Ромек Косенкраниус также заявил, как пишет ERR, что город заинтересован не только в размещении этого корпуса, но и в возвращении сил обороны в Пярну и Пярнумаа. По его словам, это позволило бы организовать здесь срочную службу, а профессиональные военнослужащие получили бы возможность служить в Пярну или его окрестностях.