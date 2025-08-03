НАТО планирует разместить свой германо-нидерландский корпус в Эстонии
НАТО рассматривает возможность размещения своего германо-голландского корпуса в Эстонии, наиболее подходящим местом может стать город Пярну, пишет ERR со ссылкой на министра обороны республики Ханно Певкура.
По словам Певкура, Эстония сейчас ожидает решения штаб-квартиры НАТО о размещении в республике корпуса альянса. Оно может быть принято в этом году.
Корпусу потребуется базовый комплекс, рассчитанный примерно на 100–200 человек личного состава. В него войдут штабные здания, вспомогательные объекты и инфраструктура, сообщил министр. На создание базы министерство обороны страны выделило 17 млн евро.
«Посмотрим, как будут развиваться события. Мы заложили средства в бюджет, поэтому, если решение будет принято, мы будем готовы немедленно приступить к работе», – сказал Певкур.
Мэр Пярну Ромек Косенкраниус также заявил, как пишет ERR, что город заинтересован не только в размещении этого корпуса, но и в возвращении сил обороны в Пярну и Пярнумаа. По его словам, это позволило бы организовать здесь срочную службу, а профессиональные военнослужащие получили бы возможность служить в Пярну или его окрестностях.