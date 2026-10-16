Чернышенко: расходы на оборудование вузов увеличат до 11,7 млрд рублей в год
Объем средств на обновление приборной базы российских университетов и научных организаций планируется поэтапно увеличить до 11,7 млрд руб. в год к 2028 г. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
«Если в этом году из федерального бюджета на обновление приборной базы университетам и научным организациям было выделено 5,7 млрд руб., то в следующем мы планируем направить 9,4 млрд, а на 2028, 2029 гг. – по 11,7 млрд руб.», – заявил Чернышенко.
Средства выделяются в рамках проекта «Инфраструктурное развитие науки и высшего образования» государственной программы «Научно-технологическое развитие Российской Федерации». Они направляются на модернизацию оборудования, создание и развитие центров коллективного пользования и инжиниринговых центров.
Глава Минобрнауки Валерий Фальков сообщил, что поддержку получат более 50 научных институтов и университетов. При этом не менее 25% каждого гранта должно быть направлено на закупку российского технологического оборудования.
По словам министра, с 2025 г. на развитие 52 центров коллективного пользования и инжиниринговых центров выделили 12,1 млрд руб. Еще более 2,7 млрд руб. университеты и научные организации привлекли из внебюджетных источников.
В 2019–2024 гг. на обновление приборной базы 275 организаций в 45 регионах направили 64,2 млрд руб. За этот период удалось обновить около 60% оборудования.
2 октября «Ведомости» писали, что правительство предложило сократить финансирование национального проекта «Молодежь и дети» в 2027–2028 гг. по сравнению с объемами, предусмотренными действующим федеральным бюджетом на 2026–2028 гг.