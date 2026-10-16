Чернышенко: расходы на оборудование вузов увеличат до 11,7 млрд рублей в год

«Если в этом году из федерального бюджета на обновление приборной базы университетам и научным организациям было выделено 5,7 млрд руб., то в следующем мы планируем направить 9,4 млрд, а на 2028, 2029 гг. – по 11,7 млрд руб.», – заявил Чернышенко.