Правительство предложило уменьшить расходы нацпроекта «Молодежь и дети»

В проектах по строительству университетских кампусов возможен пересмотр бюджета с учетом демографических перспектив, рассуждает Абанкина. Значительных расходов требует не только строительство таких объектов, но и их последующее содержание. Если возведение кампусов финансируется из федерального бюджета и других источников, то значительная часть расходов после их ввода в эксплуатацию ложится на сами университеты. Поэтому вузам необходимо более трезво оценивать, какие расходы на содержание новых объектов они смогут нести в будущем, заключает она.