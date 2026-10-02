Правительство предложило уменьшить расходы нацпроекта «Молодежь и дети»Это может быть связано с переносом сроков строительства и ремонта объектов, говорят эксперты
Правительство предложило сократить финансирование национального проекта «Молодежь и дети» в 2027–2028 гг. по сравнению с объемами, предусмотренными действующим федеральным бюджетом на 2026–2028 гг. Это следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2027 г. и плановый период 2028–2029 гг., внесенному правительством в Госдуму.
В 2027 г. на реализацию нацпроекта предлагается направить почти 545 млрд руб. против около 585 млрд руб., предусмотренных действующим бюджетом (почти -7%). Согласно проекту, в 2028 г. финансирование снизят с 662,5 млрд до примерно 529 млрд руб. (-20%).
Представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Чернышенко рассказал «Ведомостям», что приоритизация финансирования строительства объектов в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» проводится, чтобы в первую очередь завершить уже начатые проекты.
Пересмотр финансирования отдельных мероприятий связан с необходимостью более бережного отношения к бюджетным расходам и поиска возможностей для перераспределения средств, считает научный сотрудник Центра финансово-экономических решений в образовании НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. При этом речь не идет об отказе от социальных целей и нацпроектов. По ее словам, в условиях существующих рисков важно сбалансировать бюджет на предстоящие сложные 2027–2028 годы.
Почти 545 млрд руб.
Сокращение коснется федерального проекта «Все лучшее детям». В 2027 г. расходы на него предлагается уменьшить с 119 млрд до 111,6 млрд руб. (-6%). В 2028 г. плановый объем финансирования снизится со 194 млрд до 103 млрд руб. (-47%).
Уменьшаются и расходы на федеральный проект «Создание сети современных кампусов». В 2027 г. на него предусмотрено 65 млрд руб. вместо 82 млрд руб. в действующем бюджете (около -21%). В 2028 г. финансирование предлагается снизить с 83 млрд до 52 млрд руб. (почти -38%).
Финансирование федерального проекта «Педагоги и наставники» в 2027 г. предлагается сократить со 177 млрд до 167 млрд руб. (-5,5%). В 2028 г. расходы снизятся со 180 млрд до 170 млрд руб. (-5,5%).
На федеральный проект «Университеты для поколения лидеров» в 2027 г. планируется направить 44 млрд руб. против почти 49 млрд руб., заложенных в действующем бюджете (-9%). В 2028 г. расходы предлагается сократить с 49 млрд до 44,6 млрд руб. (-9%).
Сильнее в относительном выражении в 2027 г. пересматриваются расходы на федеральный проект «Передовые общеобразовательные организации»: с 7,6 млрд до около 6 млрд руб. (-22,5%). При этом в 2028 г. финансирование этого проекта, напротив, увеличивается с 6,5 млрд до 8,1 млрд руб. (+25%).
Меньше в 2027 г. сокращаются расходы на проекты «Россия в мире» – с 10,4 млрд до 9,5 млрд руб. (-8%) – и «Профессионалитет» – с 37,4 млрд до 36,9 млрд руб. (-1,5%). В 2028 г. расходы на «Профессионалитет» также предлагается уменьшить примерно на 1,5% – с 37 млрд до 36,5 млрд руб., тогда как финансирование проекта «Россия в мире» практически не меняется.
В проектах по строительству университетских кампусов возможен пересмотр бюджета с учетом демографических перспектив, рассуждает Абанкина. Значительных расходов требует не только строительство таких объектов, но и их последующее содержание. Если возведение кампусов финансируется из федерального бюджета и других источников, то значительная часть расходов после их ввода в эксплуатацию ложится на сами университеты. Поэтому вузам необходимо более трезво оценивать, какие расходы на содержание новых объектов они смогут нести в будущем, заключает она.
Сокращение финансирования по проектам «Все лучшее детям» и «Создание сети современных кампусов» напрямую коррелирует с переносом сроков сдачи объектов и необходимостью перераспределения средств между годовыми периодами, говорит старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Инна Каракчиева. Например, учитывая, что кампусы представляют собой сложные, высокотехнологичные комплексы, возникает классическая ситуация, когда из-за сдвига сроков строительства бюджетные ассигнования «переезжают» на более поздние периоды.
По ее словам, аналогичная ситуация возникает и с проектом «Все лучшее детям», который включает капитальный ремонт школ и детских садов. Сокращение в 2028 г. может быть связано с тем, что пик ремонтных работ приходится на 2026–2027 гг., а на 2028 г. остаются лишь завершающие этапы или средства перераспределяются на другие цели, что вынуждает корректировать бюджетные проектировки.
Трехлетний бюджет формируется в более жестких макроэкономических условиях, в том числе с учетом роста социальных обязательств и необходимости сдерживать дефицит, говорит начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-траст» Олег Абелев. Помимо этого возможно перераспределение средств внутри самого нацпроекта – например, в пользу других федеральных проектов или новых приоритетов, добавил он.
На 2027 г. финансирование строительства школ сохранено в полном объеме на все объекты, отметили в аппарате Чернышенко. В 2028–2030 гг. планировался ввод в эксплуатацию шести школ, сроки открытия которых перенесли на 2031 г. В целом же до 2030 г. будет введен в эксплуатацию 151 объект: плановое значение в соответствии с поручением президента – 150 объектов. По словам представителя аппарата Чернышенко, корректировка финансирования строительства кампусов не повлечет за собой остановки или замедления реализуемых проектов и не ставит под угрозу достижение установленных целевых показателей.
Изменились сроки финансирования только тех проектов, по которым еще не начались строительно-монтажные работы, добавил он. Такая архитектура реализации нацпроекта позволяет адаптировать темпы финансирования к текущим возможностям, сохраняя непрерывность строительства на ключевых объектах, пояснил представитель аппарата Чернышенко. В целом до 2036 г. в РФ будет построено 40 кампусов мирового уровня. Порядка 80 млрд руб. направят на ремонт общежитий университетов, добавил он.
«Ведомости» направили запрос в Минобрнауки и Минпросвещения с просьбой прокомментировать пересмотр бюджета по нацпроекту.