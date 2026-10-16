Шор: права экс-главы Гагаузии Гуцул в тюрьме не соблюдаются

5 августа 2025 г. суд Молдавии приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы, признав ее виновной в нарушениях при финансировании оппозиционной партии «Шор». Суд также на пять лет лишил ее права быть членом политических партий и постановил взыскать $2,3 млн, которые, как полагает следствие, были направлены на финансирование партии. Гуцул называла судебный процесс над собой в Молдавии фарсом.