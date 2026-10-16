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Главная / Политика /

Шор: права экс-главы Гагаузии Гуцул в тюрьме не соблюдаются

Инна Шульгина
Вадим Денисов / ТАСС
Вадим Денисов / ТАСС

Права осужденной на семь лет бывшей главы Гагаузии Евгении Гуцул в заключении не соблюдаются. Об этом лидер молдавского оппозиционного блока «Победа» Илан Шор заявил «РИА Новости».

«Ее права не соблюдаются от слова совсем, так как в Молдове законов в целом нет», – сказал он.

Шор поблагодарил Гуцул за силу и назвал ее представителем команды, выразив уверенность в ее политическом будущем.

5 августа 2025 г. суд Молдавии приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы, признав ее виновной в нарушениях при финансировании оппозиционной партии «Шор». Суд также на пять лет лишил ее права быть членом политических партий и постановил взыскать $2,3 млн, которые, как полагает следствие, были направлены на финансирование партии. Гуцул называла судебный процесс над собой в Молдавии фарсом.

В июле Конституционный суд Молдавии признал неконституционными нормы, позволявшие парламенту Гагаузии самостоятельно формировать Центральную избирательную комиссию (ЦИК) автономии. Региональные органы власти больше не смогут самостоятельно определять состав избирательной комиссии Гагаузии.

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