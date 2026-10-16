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Минэнерго и Минфин прорабатывают поправки по налогам для ТРИЗ

Анна Виноградова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Минэнерго России совместно с Минфином прорабатывает корректировку налогового режима для трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ) углеводородов. Ведомства рассчитывают внести соответствующие поправки в Госдуму в ходе осенней сессии, сообщил министр энергетики Сергей Цивилев, передает «РИА Новости».

По словам министра, работа по донастройке налогообложения продолжается. Изменения затронут добычу трудноизвлекаемых запасов, разработка которых требует применения более сложных технологий и значительных инвестиций.

21 сентября замминистра финансов Алексей Сазанов заявил, что ведомство намерено определиться с позицией по налоговым льготам для трудноизвлекаемого газа до конца октября. По его словам, нефтегазовые компании уже представили финансово-экономические модели предоставления льгот. Вопрос обсуждается с ФНС, Минэнерго и представителями отрасли.

3 февраля вице-премьер Александр Новак поручил рассмотреть возможность корректировки налога на дополнительный доход от добычи углеводородов. Он объяснил необходимость изменений ростом издержек нефтегазовых компаний и увеличением доли трудноизвлекаемых запасов в структуре добычи. Минэнерго и Минфин должны были подготовить соответствующие расчеты и обоснования.

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