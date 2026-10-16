Минэнерго и Минфин прорабатывают поправки по налогам для ТРИЗ

21 сентября замминистра финансов Алексей Сазанов заявил, что ведомство намерено определиться с позицией по налоговым льготам для трудноизвлекаемого газа до конца октября. По его словам, нефтегазовые компании уже представили финансово-экономические модели предоставления льгот. Вопрос обсуждается с ФНС, Минэнерго и представителями отрасли.