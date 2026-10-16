Один из обвиняемых в убийстве криптобизнесмена и его жены умер в СИЗО
Один из трех фигурантов уголовного дела об убийстве криптобизнесмена Романа Новака и его супруги Анны в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) скончался в следственном изоляторе. Об этом «РИА Новости» сообщил руководитель первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Юрий Яшков.
Яшков сказал, что не стало Владимира Далекина. По его словам, причиной смерти стала продолжительная болезнь.
Следователь также сообщил о завершении расследования в отношении другого фигуранта – Юрия Шарыпова. В ближайшее время материалы дела с утвержденным обвинительным заключением планируется направить в суд. Яшков уточнил, что все трое фигурантов признали вину.
7 ноября 2025 г. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал до 28 декабря 2025 г. троих обвиняемых в убийстве Новака и его жены – Константина Шахта, Шарыпова и Далекина. Их обвинили по п. «а», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). Подозреваемых задержали 6 ноября. Меру пресечения им избирали в закрытом режиме.
По версии следствия, супруги, проживавшие в ОАЭ, исчезли 2 октября после того, как отправились на встречу с неустановленными инвесторами в городе Хатта. Последним, кто видел супругов, был их личный водитель. За их освобождение требовали большой выкуп, но «найти деньги не удалось». После этого с супругами «расправились».