Один из обвиняемых в убийстве криптобизнесмена и его жены умер в СИЗО

По версии следствия, супруги, проживавшие в ОАЭ, исчезли 2 октября после того, как отправились на встречу с неустановленными инвесторами в городе Хатта. Последним, кто видел супругов, был их личный водитель. За их освобождение требовали большой выкуп, но «найти деньги не удалось». После этого с супругами «расправились».