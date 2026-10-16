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Россиянина экстрадировали из Швеции в США по обвинению в обходе санкций

Инна Шульгина
Unsplash
Unsplash

Швеция экстрадировала в США 52-летнего гражданина России Александра Суворова, обвиняемого в обходе антироссийских санкций. Об этом сообщает американский минюст.

В поданной на Суворова жалобе утверждается, что примерно с марта 2022 г. по апрель 2023 г. он возглавлял сеть по закупкам, которая занималась незаконным вывозом электронных компонентов двойного назначения из США в Россию. Основная роль Суворова в сети закупок якобы заключалась в поддержке подставных компаний, зарегистрированных в Гонконге. Через Гонконг компоненты транспортировались от американских компаний конечным пользователям в России. Некоторые такие компоненты могут использоваться в системах военной связи и радиолокации, а также в системах точного определения местоположения.

Суворову предъявлено обвинение по трем пунктам, связанным с незаконным экспортом микроэлектронных компонентов из США в Россию через подставную компанию, зарегистрированную в Гонконге. Речь о сговоре для отмывания денег в сфере международной рекламы, а также о сговоре для контрабанды и сговоре с целью нарушения закона о реформе экспортного контроля. Отмечается, что экстрадиция Суворова для предъявления обвинений в США «демонстрирует стремление ФБР не допустить попадания секретных технологий, экспорт которых контролируется, в руки российских военных».

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