Россиянина экстрадировали из Швеции в США по обвинению в обходе санкций

В поданной на Суворова жалобе утверждается, что примерно с марта 2022 г. по апрель 2023 г. он возглавлял сеть по закупкам, которая занималась незаконным вывозом электронных компонентов двойного назначения из США в Россию. Основная роль Суворова в сети закупок якобы заключалась в поддержке подставных компаний, зарегистрированных в Гонконге. Через Гонконг компоненты транспортировались от американских компаний конечным пользователям в России. Некоторые такие компоненты могут использоваться в системах военной связи и радиолокации, а также в системах точного определения местоположения.