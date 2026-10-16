Утренний звон по рынку акций 16 октября

Менеджмент ожидает роста выручки на 7–8% по итогам года, что означает замедление темпов роста третий год подряд. Тем не менее IV квартал – исторически самый сильный период по спросу (корпоративный сезон, новогодние продажи). При этом новый распределительный центр заработал на полную мощность, что должно снизить логистические затраты. Ключевой вопрос – поможет ли все это «Хэндерсону» улучшить финансовые показатели до конца года.