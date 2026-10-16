Утренний звон по рынку акций 16 октября

Утренний звон по рынку акций 16 октябряПятница может стать важным днем для биржи
16 октября торги на российском рынке акций начались умеренным повышением. По состоянию на 09:15 мск индекс Мосбиржи вырос по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,4% и составил 2396,43. Индекс РТС вырос на 0,4% и составил 901,31.
Базовый сценарий на сегодня – сохранение консолидационных настроений и попытки удержаться в диапазоне 2350–2450 пунктов по индексу.
Игроки начали продавать в отсутствие свежего позитива
Рынок акций завершил торги среды снижением второй день подряд. Индекс Мосбиржи потерял 1,4%, опустившись до 2386,81 пункта, а индекс РТС снизился на 1,2% до 897,68 пункта.
Новые данные Росстата показали, что годовая инфляция ускорилась. Это укрепило ожидания относительно сохранения жесткой денежно-кредитной политики ЦБ. Инвесторы готовятся к тому, что ключевая ставка не изменится до конца года на фоне ускорения роста цен, отмечают аналитики.
Цены на нефть заметно корректировались вниз после роста ранее на неделе. Brent подешевела на 1,88% до $104,07 за баррель. Дополнительное давление на рынок оказали сообщения о том, что США рассматривают ослабление санкций против судов «теневого флота», что может упростить транспортировку нефти из Персидского залива.
Среди относительно ликвидных бумаг лидерами роста стали
«Совкомфлот» – 87,74 руб. (+3,97%),
«Полюс» – 1093,80 руб. (+1,18%),
«Мечел» – 42,87 руб. (+1,04%),
«Русгидро» – 0,43 руб. (+0,82%).
В аутсайдерах оказались
«СПБ биржа» – 167,8 руб. (-3,4%),
обыкновенные акции «Татнефти» – 628,50 руб. (-3,17%),
префы «Транснефти» – 1044,80 руб. (-2,45%),
VK – 132,6 руб. (-2%),
ММК – 22,46 руб. (-1,9%).
«Хэндерсон»: свои каналы ближе к телу
Операционные результаты «Хендерсона» за III квартал аналитики охарактеризовали как умеренно позитивные с точки зрения выручки. Компания демонстрирует ускорение роста собственных каналов продаж, однако общие финансовые показатели могут оставаться под давлением из-за роста издержек и слабого потребительского спроса.
Рост совокупной выручки на 5% выглядит скромно, говорят эксперты, но важно учитывать, что темпы роста ускоряются от квартала к кварталу: с 4,2% г/г в I квартале до 5% г/г в третьем.
Собственные каналы продаж показывают более уверенную динамику: +7,6% г/г в III квартале после +5,1% в I квартале и +9,3% во II квартале. Это, как отмечают аналитики, подтверждает, что стратегия перераспределения продаж в пользу розничных салонов, click & collect и интернет-магазина работает.
Несмотря на рост выручки, финансовые результаты за первое полугодие 2026 г. (более свежих данных по прибыли пока нет) вызывают у экспертов некоторые опасения. Чистая прибыль за шесть месяцев составила 452,8 млн руб., это падение в 2,1 раза г/г. Операционная прибыль составила 1,84 млрд руб. (−13,6%).
Менеджмент ожидает роста выручки на 7–8% по итогам года, что означает замедление темпов роста третий год подряд. Тем не менее IV квартал – исторически самый сильный период по спросу (корпоративный сезон, новогодние продажи). При этом новый распределительный центр заработал на полную мощность, что должно снизить логистические затраты. Ключевой вопрос – поможет ли все это «Хэндерсону» улучшить финансовые показатели до конца года.
Что день грядущий нам готовит
Дорогая нефть остается главной опорой рынка. Brent этим утром торгуется около $105,3, удерживаясь от падения на фоне сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке и ситуации вокруг Ормузского пролива.
При этом, по мнению некоторых аналитиков, среднесрочный аптренд на рынке сохраняется. По оценкам БКС, текущий откат больше похож на коррекцию в рамках восходящего тренда на фоне фиксации прибыли, а не на разворот. Ориентир на осень остается прежним – 2500–2600 пунктов. В ПСБ придерживаются схожего мнения.
Главная причина коррекции – отсутствие новых драйверов, полагают эксперты. Рынок исчерпал позитив от «дизельной сделки» и геополитических надежд, а новых значимых вводных с внешнего контура не поступало. При этом, как считают некоторые аналитики, рынок все еще остается перекупленным. После мощного ралли индекс уперся в 200-дневную скользящую среднюю (2441 пункт) и оттолкнулся вниз.
Пятничное закрытие может оказаться технически показательным. Удержание индекса выше 2380–2400 пунктов сохранит шансы на возобновление роста к 2500 пунктам уже в конце октября, тогда как пробой вниз откроет дорогу к более глубокой коррекции.