Глава МИД Армении назвал отношения с Россией братскими

Отношения Москвы и Еревана осложнились на фоне сближения Армении с Евросоюзом и заморозки ее участия в ОДКБ. В июне 2026 г. премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна не намерена возвращаться к полноценному участию в организации и в будущем может выйти из нее. При этом Ереван продолжает оставаться членом ЕАЭС.