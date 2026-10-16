Глава МИД Армении назвал отношения с Россией братскими
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян назвал отношения Еревана и Москвы братскими. Об этом он заявил журналистам в кулуарах климатического саммита COP-17.
«Обсуждения между двумя странами конструктивные, а существующие проблемы решаемы», – сказал глава МИДа (цитата по «Sputnik. Армения»).
Отношения Москвы и Еревана осложнились на фоне сближения Армении с Евросоюзом и заморозки ее участия в ОДКБ. В июне 2026 г. премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна не намерена возвращаться к полноценному участию в организации и в будущем может выйти из нее. При этом Ереван продолжает оставаться членом ЕАЭС.
В сентябре на встрече с Пашиняном президент России Владимир Путин заявил, что Москва уважает стремление Армении развивать отношения с ЕС, однако ее вступление в Евросоюз создаст сложности для дальнейшего участия в ЕАЭС. Сам Пашинян ранее подчеркивал, что сотрудничество с ЕС не ставит под вопрос отношения с Россией.