Зеленский заявил о готовности Трампа предоставить Украине гарантии безопасности
Президент США Дональд Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности, заявил президент Владимир Зеленский. Его слова передает украинское интернет-издание «Страна».
Он сообщил, что Украина и Евросоюз (ЕС) согласовали 5 принципов, при которых возможно перемирие.
Зеленский также предложил организовать трехстороннюю встречу с участием Трампа и Путина. «Трамп сказал мне, что после встречи с Путиным на Аляске он позвонит по телефону, и мы определим дальнейшие шаги», – рассказал президент.
Ранее Politico писало, что Украина выдвинула пять ключевых требований для урегулирования конфликта с Россией: переговоры о территориальных уступках возможны только после устойчивого перемирия, компенсация ущерба, гарантии безопасности, сохранение санкций, возвращение военнопленных и детей.