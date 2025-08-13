CBS: США выбирают место для встречи Путина, Трампа и Зеленского

CBS: США выбирают место для встречи Путина, Трампа и ЗеленскогоОна может состояться в конце следующей недели
США в настоящее время выбирают место для трехсторонней встречи между американским президентом Дональдом Трампом, президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой на источники.
По словам двух источников, знакомых с ходом переговоров, встреча может состояться уже в конце следующей недели.
12 августа представитель Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп надеется в будущем на трехстороннюю встречу с участием Путина и Зеленского, чтобы завершить украинский конфликт.
В Белом доме 12 августа подтвердили, что переговоры Путина и Трампа состоятся утром 15 августа в Анкоридже.
Как сообщил телеканал CNN 13 августа, переговоры пройдут на объединенной военной базе Элмендорф–Ричардсон, которую сочли одной из немногих подходящих площадок для проведения «исторической встречи».