Reuters назвал возможное место встречи Путина, Зеленского и Трампа
Следующий раунд переговоров по завершению украинского конфликта может пройти между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским при посредничестве американского лидера Дональда Трампа. По данным Reuters, они могут состояться в Европе или на Ближнем Востоке.
«Возможные места включают города в Европе и на Ближнем Востоке», – говорится в сообщении.
Президент Франции Эммануэль Макрон говорил, что европейские лидеры рассчитывают, что встреча Путина и Зеленского пройдет в Европе: «В нейтральной стране, приемлемой для всех сторон».
15 августа состоятся переговоры Путина и Трампа на Аляске. Главной темой встречи станет урегулирование российско-украинского конфликта. Президента Украины на встрече не будет.
Трамп заявлял, что переговоры на Аляске будут предварительными. После его встречи с Путиным он ожидает встречи российского президента с Зеленским или трехстороннего саммита.