Reuters назвал возможное место встречи Путина, Зеленского и Трампа

Следующий раунд переговоров по завершению украинского конфликта может пройти между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским при посредничестве американского лидера Дональда Трампа. По данным Reuters, они могут состояться в Европе или на Ближнем Востоке.