Главная / Политика /

США не нашли следов российского влияния на президентские выборы в Румынии

Ведомости

Американская сторона не обнаружила признаков российского вмешательства в президентские выборы Румынии в 2024 г. Об этом говорится в сообщении на сайте посольства США в Румынии. 

«В решении Конституционного суда говорится, что на выборы повлияла российская информационная операция в социальных сетях, но независимые наблюдатели предположили, что кампания в социальных сетях, о которой идет речь, была частью обычной предвыборной деятельности румынской политической партии», – говорится в американском отчете о соблюдении прав человека в Румынии в 2024 г.

В декабре 2024 г. результаты первого тура выборов президента Румынии аннулировали, тогда победителем был политик-националист Кэлин Джорджеску. Его обвинили в связях с Россией и «получении поддержки» с помощью 800 аккаунтов в TikTok, якобы связанных с РФ. Впоследствии в стране было решено провести выборы президента заново, но доказательств какого-либо вмешательства в избирательную кампанию представлено не было.

21 декабря портал Snoop со ссылкой на источники сообщил, что румынская налоговая служба установила, что кампания в TikTok Джорджеску была оплачена не россиянами, а проевропейской Национально-либеральной партией Румынии. При этом суд отказал Джорджеску в праве повторно идти на выборы.

22 мая Конституционный суд Румынии утвердил результаты повторных президентских выборов, а именно победу мэра Бухареста Никушора Дана. Он набрал 54,33% голосов. Занявший второе место с 45,67% голосов Джордж Симион потребовал аннулировать результаты, но его жалобу суд отклонил. Затем он призвал граждан выходить на мирные протесты, так как, по его данным, в избирательный процесс вмешивались французские спецслужбы.

