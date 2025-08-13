США не нашли следов российского влияния на президентские выборы в Румынии

В декабре 2024 г. результаты первого тура выборов президента Румынии аннулировали, тогда победителем был политик-националист Кэлин Джорджеску. Его обвинили в связях с Россией и «получении поддержки» с помощью 800 аккаунтов в TikTok, якобы связанных с РФ. Впоследствии в стране было решено провести выборы президента заново, но доказательств какого-либо вмешательства в избирательную кампанию представлено не было.