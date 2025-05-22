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КС Румынии утвердил результаты президентских выборов

Ведомости

Конституционный суд (КС) Румынии подтвердил результаты президентских выборов, в которых лидировал действующий мэр Бухареста Никушор Дан, сообщило издание Agerpres.

В течение 24 часов с момента подтверждения результатов будет проведено принятие присяги, после которой начнется осуществление полномочий президента Румынии, пишет СМИ.

На выборах президента Румынии, проходивших 4 и 18 мая, победил основатель партии «Союз спасения Румынии» (USR) Дан с 54,33% голосов.

Дан в своей кампании предлагал реформу судебной системы и ужесточение наказания за злоупотребления и коррупцию. Его программа включает полную цифровизацию госуслуг, снижение налогов для малого бизнеса и привлечение иностранных инвестиций. Во внешней политике Дан выступает за углубление интеграции с ЕС и поддержку Украины.

Второй претендент на пост президента Джордже Симион, набравший 45,67% голосов, подал ходатайство в КС Румынии с требованиями аннулировать результаты президентских выборов. Однако суд отклонил жалобу, признав ее необоснованной.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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