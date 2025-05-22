КС Румынии утвердил результаты президентских выборов
Конституционный суд (КС) Румынии подтвердил результаты президентских выборов, в которых лидировал действующий мэр Бухареста Никушор Дан, сообщило издание Agerpres.
В течение 24 часов с момента подтверждения результатов будет проведено принятие присяги, после которой начнется осуществление полномочий президента Румынии, пишет СМИ.
На выборах президента Румынии, проходивших 4 и 18 мая, победил основатель партии «Союз спасения Румынии» (USR) Дан с 54,33% голосов.
Дан в своей кампании предлагал реформу судебной системы и ужесточение наказания за злоупотребления и коррупцию. Его программа включает полную цифровизацию госуслуг, снижение налогов для малого бизнеса и привлечение иностранных инвестиций. Во внешней политике Дан выступает за углубление интеграции с ЕС и поддержку Украины.
Второй претендент на пост президента Джордже Симион, набравший 45,67% голосов, подал ходатайство в КС Румынии с требованиями аннулировать результаты президентских выборов. Однако суд отклонил жалобу, признав ее необоснованной.