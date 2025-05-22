КС Румынии утвердил результаты президентских выборов

Дан в своей кампании предлагал реформу судебной системы и ужесточение наказания за злоупотребления и коррупцию. Его программа включает полную цифровизацию госуслуг, снижение налогов для малого бизнеса и привлечение иностранных инвестиций. Во внешней политике Дан выступает за углубление интеграции с ЕС и поддержку Украины.