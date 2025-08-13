В Анкоридже усилили меры безопасности перед встречей Путина и Трампа
В преддверии встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в городе Анкоридже на Аляске усилили меры безопасности в гостиницах, а также ввели круглосуточное патрулирование на улицах. Об этом «РИА Новости» сообщила директор Русского культурного центра в регионе Анна Верная.
По ее словам, для помощи местным сотрудникам правоохранительных органов на Аляску приехали их коллеги из других штатов. При этом на местных жителях усиленные меры безопасности не отражаются, добавила Верная.
15 августа в Анкоридже состоится встреча Трампа и Путина. По информации CNN, местом проведения саммита выбрали объединенную военную базу Элмендорф–Ричардсон. Как сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков, главной темой переговоров станет поиск путей долгосрочного урегулирования конфликта на Украине.