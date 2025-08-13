В Анкоридже усилили меры безопасности перед встречей Путина и Трампа

В преддверии встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в городе Анкоридже на Аляске усилили меры безопасности в гостиницах, а также ввели круглосуточное патрулирование на улицах. Об этом «РИА Новости» сообщила директор Русского культурного центра в регионе Анна Верная.