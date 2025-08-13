На акции протеста в Сербии пострадал полицейский

На акции протеста в Нови-Саде между двумя группами граждан произошла потасовка, в ходе которой активисты использовали пиротехнику. В результате были разбиты стекла в штаб-квартире Сербской прогрессивной партии, а также ранен полицейский. Об этом сообщает «Sputnik Сербия» со ссылкой на местное МВД.