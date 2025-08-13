На акции протеста в Сербии пострадал полицейский
На акции протеста в Нови-Саде между двумя группами граждан произошла потасовка, в ходе которой активисты использовали пиротехнику. В результате были разбиты стекла в штаб-квартире Сербской прогрессивной партии, а также ранен полицейский. Об этом сообщает «Sputnik Сербия» со ссылкой на местное МВД.
В заявлении ведомства говорится, что сейчас сотрудники МВД принимают все предусмотренные законом меры для обеспечения безопасности граждан и общественного порядка.
Протесты также проходят в Белграде, Кралеве, Крагуеваце, Горни Милановаце, Ягодине и др. Сторонники Сербской прогрессивной партии собираются возле партийных помещений.
28 июня в Сербии началась новая волна протестов. Акции переросли в столкновения с силовиками. К вечеру 29 июня протестующие перекрыли несколько ключевых дорог в Белграде, что нарушило нормальное функционирование города.
Поводом для протестов стал отказ президента Сербии Александра Вучича выполнить ультиматум студентов, требующих роспуска парламента.