Сенатор Грэм не поедет на Аляску для участия в саммите с Путиным

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов) заявил, что не будет сопровождать президента США Дональда Трампа в ходе саммита на Аляске из-за страха, что его заберут в Россию. Об этом он заявил пулу журналистов Белого дома.