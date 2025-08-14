Сенатор Грэм не поедет на Аляску для участия в саммите с Путиным
Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов) заявил, что не будет сопровождать президента США Дональда Трампа в ходе саммита на Аляске из-за страха, что его заберут в Россию. Об этом он заявил пулу журналистов Белого дома.
«Я бы побоялся, что [президент РФ Владимир] Путин заберет меня с собой в Россию», – заявил он (цитата по «РИА Новости»).
15 августа в Анкоридже на Аляске состоится встреча Трампа и Путина. По информации CNN, местом проведения саммита выбрали объединенную военную базу Элмендорф–Ричардсон. Как сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков, главной темой переговоров станет поиск путей долгосрочного урегулирования конфликта на Украине.