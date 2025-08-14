ČTK: благодаря чешской инициативе Украина в 2025 году получила 1 млн снарядов
В рамках инициативы, выдвинутой Чехией, в 2025 г. Украина получила 1 млн крупнокалиберных артиллерийских снарядов, закупленных за счет средств западных государств в третьих странах. Об этом сообщает ČTK со ссылкой на премьер-министра страны Петра Фиалу.
По данным агентства, годом ранее в рамках чешской инициативы Киев получил 1,5 млн снарядов.
В рамках чешской инициативы предусматривается закупка артиллерийских снарядов на мировом рынке. Инициатива обеспечила финансовые обязательства 18 стран, в основном членов Евросоюза и НАТО.
15 июля Фиала сообщил, что Чехия не будет присоединяться к закупке странами НАТО вооружений США для передачи их Украине.