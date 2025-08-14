Мишустин в Киргизии встретится с президентом страны Садыром Жапаровым
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетит Киргизию с официальным визитом, где его примет президент страны Садыр Жапаров. Об этом сообщили представитель главы киргизского государства, передает ТАСС.
В повестке переговоров дальнейшее укрепление отношений партнерства и союзничества Москвы и Бишкека, а также реализация договоренностей, достигнутых президентами РФ Владимиром Путиным и Жапаровым в июле.
13 августа в правительстве сообщили, что в ходе визита Мишустин также примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета (ЕМПС), которое пройдет 15 августа в городе Чолпон-Ате на озере Иссык-Куль. Участники встречи обсудят усиление интеграции государств в таких сферах, как таможенное регулирование, транспорт, биржевые торги, фармакологический рынок и экология.
В кабмине также сообщали, что 14 августа пройдут переговоры Мишустина с премьер-министром Киргизии Адылбеком Касымалиевым. Главы правительств обсудят в том числе углубление сотрудничества в энергетике, промышленности и транспортной инфраструктуре.