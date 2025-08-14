Мишустин в Киргизии встретится с президентом страны Садыром Жапаровым

13 августа в правительстве сообщили, что в ходе визита Мишустин также примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета (ЕМПС), которое пройдет 15 августа в городе Чолпон-Ате на озере Иссык-Куль. Участники встречи обсудят усиление интеграции государств в таких сферах, как таможенное регулирование, транспорт, биржевые торги, фармакологический рынок и экология.