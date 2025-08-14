Минобороны и ФСБ сообщили об уничтожении производства украинских ракет «Сапсан»

В ночь на 14 августа силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 44 украинских БПЛА над территорией России. Девять беспилотников было уничтожено над территорией Волгоградской области. Еще по семь дронов военные нейтрализовали в Крыму и Ростовской области. Четыре БПЛА средства ПВО перехватили над Краснодарским краем, два – над территорией Белгородской области. Одна воздушная цель была ликвидирована над акваторией Азовского моря.