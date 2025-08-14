Минобороны и ФСБ сообщили об уничтожении производства украинских ракет «Сапсан»
Российские войска в июле атаковали конструкторские бюро, заводы по производству ракетного топлива и предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, где собиралось ракетное оружие для ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. В ЦОС ФСБ добавили, что на Украине были поражены четыре предприятия по производству ракет «Сапсан» в ходе совместной операции ФСБ и Минобороны.
Заводы, как указано в заявлении, были организованы с разрешения НАТО, производство финансировалось Германией, в нем участвовали и другие западные специалисты, выяснилось в ходе проверки. Массированные и групповые удары наносились высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования. Использовались также беспилотники.
Оборонное ведомство со ссылкой на независимые источники также отметило, что благодаря поражению критически важных объектов Украины в Днепропетровской и Сумской областях ВС РФ пресекли попытку проведения ракетных атак в глубине России.
При атаках были поражены и системы противовоздушной обороны (ПВО), которые поставляли Украине иностранные государства и которые были необходимы для защиты производственных объектов. Как уточнили в Минобороны, на территории Днепропетровской области российская армия ликвидировала четыре установки комплекса Patriot, а также радиолокационную станцию из США AN/MPQ-65.
В ночь на 14 августа силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 44 украинских БПЛА над территорией России. Девять беспилотников было уничтожено над территорией Волгоградской области. Еще по семь дронов военные нейтрализовали в Крыму и Ростовской области. Четыре БПЛА средства ПВО перехватили над Краснодарским краем, два – над территорией Белгородской области. Одна воздушная цель была ликвидирована над акваторией Азовского моря.