Кирилл Дмитриев будет присутствовать на саммите Путина и Трампа
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев примет участие в саммите президентов РФ и США Путина и Трампа на Аляске, который пройдет 15 августа. Об этом сообщает Al Arabiya.
О предстоящей встрече 9 августа объявил президент США. Он заметил, что встреча могла бы пройти раньше, но необходимо соблюсти меры безопасности. Позднее достижение договоренности о переговорах подтвердили в Кремле.
Помощник российского главы Юрий Ушаков указал, что на встрече лидеры обсудят варианты достижения долгосрочного урегулирования конфликта на Украине. По его словам, США и Россия ближайшие дни посвятят проработке «практических и политических параметров» предстоящего саммита президентов.
Ранее Дмитриев писал о том, что некоторые страны попытаются сорвать предстоящую встречу президентов РФ и США за счет провокаций и дезинформации.