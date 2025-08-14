Семь беспилотников сбили над территорией Белгородской области
С 8:00 до 11:00 средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили семь украинских беспилотников над Белгородской областью. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Всего за период было сбито восемь БПЛА. Еще один уничтожили над территорией Курской области.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о решениях, принятых на внеочередном заседании оперативного штаба в связи с высокой угрозой атак беспилотников.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о решениях, принятых на внеочередном заседании оперативного штаба в связи с высокой угрозой атак беспилотников. Например, 14 и 15 августа государственные учреждения, включая МФЦ, переводят работу на дистанционный формат. Дежурные группы и сотрудники, чьи обязанности требуют присутствия на месте, должны быть обеспечены максимальными мерами безопасности. Частным предприятиям и федеральным организациям также рекомендовано по возможности перевести сотрудников на удаленную работу.
13 августа ПВО сбила семь украинских дронов над Белгородской областью. Атаки были отражены в период с 17:30 до 18:40.