Семь беспилотников сбили над территорией Белгородской области

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о решениях, принятых на внеочередном заседании оперативного штаба в связи с высокой угрозой атак беспилотников. Например, 14 и 15 августа государственные учреждения, включая МФЦ, переводят работу на дистанционный формат. Дежурные группы и сотрудники, чьи обязанности требуют присутствия на месте, должны быть обеспечены максимальными мерами безопасности. Частным предприятиям и федеральным организациям также рекомендовано по возможности перевести сотрудников на удаленную работу.