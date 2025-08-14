Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Семь беспилотников сбили над территорией Белгородской области

Ведомости

С 8:00 до 11:00 средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили семь украинских беспилотников над Белгородской областью. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Всего за период было сбито восемь БПЛА. Еще один уничтожили над территорией Курской области.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о решениях, принятых на внеочередном заседании оперативного штаба в связи с высокой угрозой атак беспилотников.

Что известно об атаке беспилотниками ВСУ Белгорода и Ростова-на-Дону

Политика / Международные отношения

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о решениях, принятых на внеочередном заседании оперативного штаба в связи с высокой угрозой атак беспилотников. Например, 14 и 15 августа государственные учреждения, включая МФЦ, переводят работу на дистанционный формат. Дежурные группы и сотрудники, чьи обязанности требуют присутствия на месте, должны быть обеспечены максимальными мерами безопасности. Частным предприятиям и федеральным организациям также рекомендовано по возможности перевести сотрудников на удаленную работу.

13 августа ПВО сбила семь украинских дронов над Белгородской областью. Атаки были отражены в период с 17:30 до 18:40.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных