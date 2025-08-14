Ушаков рассказал о продолжительности переговоров Трампа и Путина
Длительность переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске будет зависеть от хода дискуссии. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Встреча Путина и Трампа ожидается 15 августа в Анкоридже на Аляске. По данным CNN, местом ее проведения будет объединенная военная база Элмендорф-Ричардсон. Ушаков уточнял, что главной темой саммита станет поиск путей долгосрочного урегулирования конфликта на Украине.
В российскую делегацию войдут министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев и сам Ушаков.