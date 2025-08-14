Женщина пострадала под Белгородом при атаке ВСУ
При атаке украинского беспилотника по частному дому в поселке Разумное Белгородского района ранена женщина. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что пострадавшую с баротравмой доставили в городскую больницу №2 Белгорода. Ей оказали всю необходимую медпомощь, далее лечение она продолжит лечение амбулаторно.
По данным Гладкова, после атаки вооруженных сил Украины (ВСУ) по населенному пункту в двух частных домовладениях повреждены заборы.
В Белгороде от атак беспилотников повреждены кровли многоквартирного дома, частного дома и торгового объекта. Осколками посечены шесть легковых автомобилей, рассказал губернатор. Кроме того, ВСУ нанесли удар по зданию правительства Белгородской области, в результате выбиты окна и поврежден фасад.
В одном многоквартирном доме в результате атаки украинских беспилотников загорелся балкон одной из квартир. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание. У многоквартирного дома неподалеку выбиты окна на нескольких этажах.
Утром 14 августа Белгородская область подверглась массированной атаке со стороны ВСУ. Атакованы гражданские объекты и жилые дома. Несколько мирных жителей получили ранения. Гладков в 8:14 мск сообщил, что беспилотник атаковал автомобиль. Трое мирных жителей получили ранения. ВСУ также несколько раз атаковали здание правительства региона.
На фоне атак государственные учреждения перенесли всю работу 14–15 августа в дистанционный вариант. Эта же мера была рекомендована частным предприятиям. Учреждениям общественного питания запрещено предоставлять услуги на улицах и открытых площадках. Также в течение четырех дней запрещено проведение уличных мероприятий. Закрыты торговые центры, парки, скверы и пляжи.