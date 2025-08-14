Женщина пострадала под Белгородом при атаке ВСУ

На фоне атак государственные учреждения перенесли всю работу 14–15 августа в дистанционный вариант. Эта же мера была рекомендована частным предприятиям. Учреждениям общественного питания запрещено предоставлять услуги на улицах и открытых площадках. Также в течение четырех дней запрещено проведение уличных мероприятий. Закрыты торговые центры, парки, скверы и пляжи.