Силы ПВО сбили 10 украинских беспилотников над двумя регионами России
Средства противовоздушной обороны ликвидировали восемь украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской областью и еще два дрона над Краснодарским краем. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.
Атаки были отражены с 11:00 до 14:00 мск.
14 августа Белгородская, Ростовская и Херсонская области подверглись массированным ударам со стороны вооруженных сил Украины. В Белгородской области атакованы гражданские объекты и жилые дома. Украинские военные также несколько раз атаковали здание областного правительства. Несколько мирных жителей пострадали.
На фоне атак государственные учреждения перенесли работу 14–15 августа в дистанционный вариант. Аналогичная мера рекомендована частным предприятиям. Учреждениям общественного питания запрещено предоставлять услуги на улицах и открытых площадках. Кроме того, в течение четырех дней запрещено проведение уличных мероприятий. Закрыты торговые центры, парки, скверы и пляжи.
По данным Минобороны России, в ночь на 14 августа системы противовоздушной обороны сбили 44 беспилотника над российскими регионами. Вооруженные силы РФ отразили атаки над Крымом, Волгоградской, Ростовской и Белгородской областями, акваторией Азовского моря и Краснодарским краем.