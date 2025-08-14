Белый дом: Трамп намерен искать пути мирного завершения конфликта на Украине
Президент США Дональд Трамп планирует использовать все возможные варианты для достижения мирного урегулирования украинского конфликта во время предстоящей встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщили в Белом доме.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт напомнила, что Трамп лично участвовал в переговорном процессе: «Вы видели, как он напрямую общался с обоими лидерами, как по телефону с президентом [Владимиром] Путиным, так и лично несколько раз с президентом [Владимиром] Зеленским».
В администрации также подтвердили, что по итогам саммита, который пройдет на Аляске, состоится совместная пресс-конференция.
Переговоры президентов России и США пройдут 15 августа на Аляске в одном из помещений объединенной военной базы Эльмендорф-Ричардсон. Они начнутся по местному времени в 11:30 (22:30 мск). Об этом журналистам на брифинге сообщал помощник президента Юрий Ушаков.
Он уточнял, что главной темой саммита станет поиск путей долгосрочного урегулирования конфликта на Украине.