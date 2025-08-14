Трамп не уверен в возможности прекращения огня на Украине после саммита на Аляске
Президент США Дональд Трамп выразил неуверенность в возможности достичь соглашения о немедленном прекращении огня в конфликте на Украине по итогам встречи с главой РФ Владимиром Путиным на Аляске. Об этом он заявил в эфире Fox News.
«Понимаете, меня больше интересует немедленное мирное соглашение, быстрое достижение мира», – добавил Трамп.
Встреча Путина и Трампа ожидается 15 августа в Анкоридже на Аляске. По данным CNN, местом ее проведения будет объединенная военная база Элмендорф-Ричардсон. Помощник президента России Юрий Ушаков уточнял, что главной темой саммита станет поиск путей долгосрочного урегулирования конфликта на Украине.
13 августа в преддверии встречи с Путиным Трамп провел онлайн-переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и рядом европейских лидеров. После телефонного разговора лидер Франции Эммануэль Макрон заявил, что во время предстоящей встречи с президентом России американский лидер хочет добиться прекращения огня на Украине. По его словам, Трамп уверен, что любые территориальные вопросы между сторонами необходимо решать только путем переговоров с Киевом.