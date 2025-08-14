Песков: Путин по дороге на Аляску посетит один из регионов России
Президент РФ Владимир Путин по пути на Аляску, где 15 августа состоится встреча с американским лидером Дональдом Трампом, посетит один из российских регионов. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.
По его словам, президент всегда использует такие дальние поездки для того, чтобы посетить различные регионы.
«Совместить региональную работу с международными делами. Так будет и на этот раз», – пояснил Песков.
До этого представитель Кремля отмечал, что подписание итоговых документов по результатам переговоров Путина и Трампа не планируется. Песков подчеркнул, что делать прогнозы относительно итогов встречи преждевременно, а подготовка саммита велась в сжатые сроки, но все необходимые условия были обеспечены.
Также Песков заявил, что в настоящее время Россия и США ведут переговоры по вопросу урегулирования ситуации на Украине. Он подчеркнул, что позиция Украины будет учитываться на следующих этапах обсуждения.