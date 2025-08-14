Песков: Путин по дороге на Аляску посетит один из регионов России

До этого представитель Кремля отмечал, что подписание итоговых документов по результатам переговоров Путина и Трампа не планируется. Песков подчеркнул, что делать прогнозы относительно итогов встречи преждевременно, а подготовка саммита велась в сжатые сроки, но все необходимые условия были обеспечены.