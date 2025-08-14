Сийярто обвинил Брюссель в попытках смены власти в Венгрии, Словакии и Сербии
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что лидеры Евросоюза усиливают давление на правительства Венгрии, Словакии и Сербии, добиваясь их смещения. Об этом он написал в соцсети Facebook (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ).
По его словам, в Центральной Европе предпринимаются «грубые попытки дестабилизации и внешнего вмешательства», направленные против патриотически настроенных властей этих стран.
Сийярто сообщил, что обсудил ситуацию со словацким коллегой Юраем Бланаром и главой МИД Сербии Марко Джуричем. По итогам переговоров министры договорились «активнее отстаивать суверенитет и мир», а также подтвердили взаимную солидарность.
11 августа Сийярто также заявлял, что европейские лидеры пытаются сорвать саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, который пройдет 15 августа на Аляске. Венгрия, по его словам, поддерживает проведение встречи и будет противодействовать давлению Брюсселя.