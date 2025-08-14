Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что лидеры Евросоюза усиливают давление на правительства Венгрии, Словакии и Сербии, добиваясь их смещения. Об этом он написал в соцсети Facebook (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ).