Белоусов впервые встретился с министрами обороны Буркина-Фасо, Мали и Нигера
Глава Минобороны Андрей Белоусов впервые провел встречу с министрами обороны стран – участниц Конфедерации государств Сахеля, в которую входят Буркина-Фасо, Мали и Нигер. Об этом сообщили в Telegram-канале российского оборонного ведомства.
Белоусов напомнил, что в июле исполнился год с момента учреждения Конфедерации государств Сахеля. Он подчеркнул, что решение о создании альянса является результатом свободного выбора сахельских народов и курса на устойчивое мирное развитие.
«Тем не менее, сегодня сохраняются террористические угрозы и активные действия незаконных вооруженных формирований в странах конфедерации», – добавил министр.
Глава Минобороны РФ подчеркнул, что российское военное ведомство готово оказывать всестороннее содействие для обеспечения стабильности в регионе.
По итогам переговоров стороны подписали совместное заявление, а также меморандумы о взаимопонимании по линии оборонных ведомств РФ и Конфедерации государств Сахеля.
23 июня Белоусов провел переговоры с министром обороны и по делам ветеранов Мали корпусным генералом Садио Камарой. Тогда российский министр подчеркнул обоюдный настрой сторон на укрепление всестороннего сотрудничества, прежде всего в военной и военно-технической областях. По данным Минобороны, на переговорах министры обсудили актуальные направления взаимодействия между оборонными ведомствами и порядок реализации достигнутых договоренностей.