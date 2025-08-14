Белоусов впервые встретился с министрами обороны Буркина-Фасо, Мали и Нигера

23 июня Белоусов провел переговоры с министром обороны и по делам ветеранов Мали корпусным генералом Садио Камарой. Тогда российский министр подчеркнул обоюдный настрой сторон на укрепление всестороннего сотрудничества, прежде всего в военной и военно-технической областях. По данным Минобороны, на переговорах министры обсудили актуальные направления взаимодействия между оборонными ведомствами и порядок реализации достигнутых договоренностей.