Белоусов провел переговоры с министром обороны Мали

23 июня президент России Владимир Путин провел переговоры с президентом переходного периода Мали Ассими Гойтой, который находится в Москве с официальным визитом. Повесткой переговоров лидеров стали вопросы дальнейшего развития сотрудничества стран, включая торгово-экономическую и инвестиционную сферу. В ходе встречи также затрагивались вопросы актуальных проблем региональной и международной повестки дня.