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Белоусов провел переговоры с министром обороны Мали

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Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел переговоры с министром обороны и по делам ветеранов Мали корпусным генералом Садио Камарой. Об этом сообщает российское оборонное ведомство.

Белоусов подчеркнул обоюдный настрой сторон на укрепление всестороннего сотрудничества, прежде всего в военной и военно-технической областях.

«Приоритетная задача нашего партнерства – достижение практических результатов в повышении безопасности и суверенитета. Такой подход – залог любых успехов и побед», – указал российский министр.

В свою очередь Камара поблагодарил российского министра и представителей Минобороны за организацию встречи, гостеприимство и сердечный прием.

По данным Минобороны, на переговорах министры обсудили актуальные направления взаимодействия между оборонными ведомствами и порядок реализации достигнутых договоренностей.

23 июня президент России Владимир Путин провел переговоры с президентом переходного периода Мали Ассими Гойтой, который находится в Москве с официальным визитом. Повесткой переговоров лидеров стали вопросы дальнейшего развития сотрудничества стран, включая торгово-экономическую и инвестиционную сферу. В ходе встречи также затрагивались вопросы актуальных проблем региональной и международной повестки дня.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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