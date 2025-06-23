Белоусов провел переговоры с министром обороны Мали
Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел переговоры с министром обороны и по делам ветеранов Мали корпусным генералом Садио Камарой. Об этом сообщает российское оборонное ведомство.
Белоусов подчеркнул обоюдный настрой сторон на укрепление всестороннего сотрудничества, прежде всего в военной и военно-технической областях.
«Приоритетная задача нашего партнерства – достижение практических результатов в повышении безопасности и суверенитета. Такой подход – залог любых успехов и побед», – указал российский министр.
В свою очередь Камара поблагодарил российского министра и представителей Минобороны за организацию встречи, гостеприимство и сердечный прием.
По данным Минобороны, на переговорах министры обсудили актуальные направления взаимодействия между оборонными ведомствами и порядок реализации достигнутых договоренностей.
23 июня президент России Владимир Путин провел переговоры с президентом переходного периода Мали Ассими Гойтой, который находится в Москве с официальным визитом. Повесткой переговоров лидеров стали вопросы дальнейшего развития сотрудничества стран, включая торгово-экономическую и инвестиционную сферу. В ходе встречи также затрагивались вопросы актуальных проблем региональной и международной повестки дня.