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Путин встретился с президентом переходного периода Мали Гойтой

Глава РФ анонсировал подписание трех документов по итогам встречи
Анастасия Брянцева
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Президент РФ Владимир Путин начал переговоры с президентом переходного периода Республики Мали Ассими Гойтой, который находится в Москве с официальным визитом. Об этом сообщает Кремль.

Повесткой переговоров глав государств станут вопросы дальнейшего развития сотрудничества двух стран, включая торгово-экономическую и инвестиционную сферу. Кроме того, в ходе встречи будут подниматься вопросы актуальных проблем региональной и международной повестки дня.

Во вступительном слове Путин отметил, что между Россией и Мали на протяжении многих лет поддерживаются добрые доверительные отношения. Он напомнил, что страны 65 лет назад установили дипломатические отношения. По словам российского президента, за это время в России подготовили более 10 000 специалистов для Мали. Работа на гуманитарном направлении продолжается и сегодня, добавил он.

При этом объем товарооборота между Россией и Мали остается скромным. Тем не менее он имеет хорошую тенденцию к росту, отметил Путин. Между странами также есть хорошие направления для перспективного сотрудничества. В частности, геологоразведка, освоение природных ресурсов, энергетика, логистика и гуманитарные направления.

Максим Стулов / Ведомости
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Максим Стулов / Ведомости

Глава РФ также анонсировал подписание трех документов, которые будут укреплять договорно-правовую базу взаимодействия двух стран.

Гойта, в свою очередь, выразил надежду на дальнейшее развитие отношений РФ и Мали. Он также отметил, что стране удается достигать хороших результатов, в том числе благодаря сотрудничеству с Москвой.

23 июня Гойта возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве. Лидер Мали почтил память погибших в Великой Отечественной войне, приняв участие в минуте молчания. Церемония прошла под аккомпанемент Военного образцового оркестра почетного караула.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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