Путин встретился с президентом переходного периода Мали Гойтой

Путин встретился с президентом переходного периода Мали ГойтойГлава РФ анонсировал подписание трех документов по итогам встречи
Президент РФ Владимир Путин начал переговоры с президентом переходного периода Республики Мали Ассими Гойтой, который находится в Москве с официальным визитом. Об этом сообщает Кремль.
Повесткой переговоров глав государств станут вопросы дальнейшего развития сотрудничества двух стран, включая торгово-экономическую и инвестиционную сферу. Кроме того, в ходе встречи будут подниматься вопросы актуальных проблем региональной и международной повестки дня.
Во вступительном слове Путин отметил, что между Россией и Мали на протяжении многих лет поддерживаются добрые доверительные отношения. Он напомнил, что страны 65 лет назад установили дипломатические отношения. По словам российского президента, за это время в России подготовили более 10 000 специалистов для Мали. Работа на гуманитарном направлении продолжается и сегодня, добавил он.
При этом объем товарооборота между Россией и Мали остается скромным. Тем не менее он имеет хорошую тенденцию к росту, отметил Путин. Между странами также есть хорошие направления для перспективного сотрудничества. В частности, геологоразведка, освоение природных ресурсов, энергетика, логистика и гуманитарные направления.
Глава РФ также анонсировал подписание трех документов, которые будут укреплять договорно-правовую базу взаимодействия двух стран.
Гойта, в свою очередь, выразил надежду на дальнейшее развитие отношений РФ и Мали. Он также отметил, что стране удается достигать хороших результатов, в том числе благодаря сотрудничеству с Москвой.
23 июня Гойта возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве. Лидер Мали почтил память погибших в Великой Отечественной войне, приняв участие в минуте молчания. Церемония прошла под аккомпанемент Военного образцового оркестра почетного караула.