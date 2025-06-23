Путин встретился с президентом переходного периода Мали Гойтой

Во вступительном слове Путин отметил, что между Россией и Мали на протяжении многих лет поддерживаются добрые доверительные отношения. Он напомнил, что страны 65 лет назад установили дипломатические отношения. По словам российского президента, за это время в России подготовили более 10 000 специалистов для Мали. Работа на гуманитарном направлении продолжается и сегодня, добавил он.