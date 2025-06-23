Президент Мали возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве
Президент Мали Ассими Гойта возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве. Об этом сообщает ТАСС.
Военнослужащие Преображенского полка вынесли венок из красных и белых гвоздик, хризантем и еловых ветвей, установив его перед Вечным огнем. Лидер Мали почтил память погибших в Великой Отечественной войне, приняв участие в минуте молчания. Церемония прошла под аккомпанемент Военного образцового оркестра почетного караула. Завершилось мероприятие торжественным маршем роты почетного караула и оркестра.
До этого сообщалось, что 23 июня президент России Владимир Путин проведет переговоры с лидером Мали, который находится в РФ с официальным визитом. На встрече планируется обсудить развитие сотрудничества между странами, включая торгово-экономическую и инвестиционную сферы, а также актуальные вопросы региональной и международной повестки.