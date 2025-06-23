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Президент Мали возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

Ведомости

Президент Мали Ассими Гойта возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

Военнослужащие Преображенского полка вынесли венок из красных и белых гвоздик, хризантем и еловых ветвей, установив его перед Вечным огнем. Лидер Мали почтил память погибших в Великой Отечественной войне, приняв участие в минуте молчания. Церемония прошла под аккомпанемент Военного образцового оркестра почетного караула. Завершилось мероприятие торжественным маршем роты почетного караула и оркестра.

До этого сообщалось, что 23 июня президент России Владимир Путин проведет переговоры с лидером Мали, который находится в РФ с официальным визитом. На встрече планируется обсудить развитие сотрудничества между странами, включая торгово-экономическую и инвестиционную сферы, а также актуальные вопросы региональной и международной повестки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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