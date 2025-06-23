Президент Мали возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

До этого сообщалось, что 23 июня президент России Владимир Путин проведет переговоры с лидером Мали, который находится в РФ с официальным визитом. На встрече планируется обсудить развитие сотрудничества между странами, включая торгово-экономическую и инвестиционную сферы, а также актуальные вопросы региональной и международной повестки.