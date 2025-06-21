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Путин 23 июня проведет переговоры с лидером Мали

Ведомости

Президент Владимир Путин 23 июня проведет переговоры с президентом переходного периода Мали Ассими Гойтой, который посетит Россию с официальным визитом. Об этом сообщается в Telegram-канале Кремля.

В ходе встречи ожидается обсуждение вопросов дальнейшего развития сотрудничества стран, включая торгово-экономическую и инвестиционную сферы, и актуальных проблем региональной и международной повестки дня.

В этот же день глава государства проведет встречу в Кремле с выпускниками вузов силовых и военных ведомств. Путин по традиции поздравит офицеров, вчерашних курсантов и слушателей высших учебных заведений Минобороны России, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН и пожелает им успехов в решении задач по обеспечению безопасности Родины.

20 июня Путин принял участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025), который проходит с 18 по 21 июня. В нем также участвовали лидер Индонезии Прабово Субианто, сын короля Бахрейна Насер бен Хамад Аль Халиф, заместитель премьера госсовета Китая Дин Сюэсян, а также вице-президент ЮАР Пол Шипокоса Машатиле. 

До заседания президент РФ и сын короля Бахрейна провели двусторонние переговоры. Путин передал королю Бахрейна наилучшие пожелания и указал, что Россия высоко ценит традиционно дружеские отношения стран.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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