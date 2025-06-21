Путин 23 июня проведет переговоры с лидером Мали

В этот же день глава государства проведет встречу в Кремле с выпускниками вузов силовых и военных ведомств. Путин по традиции поздравит офицеров, вчерашних курсантов и слушателей высших учебных заведений Минобороны России, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН и пожелает им успехов в решении задач по обеспечению безопасности Родины.