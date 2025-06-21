Путин 23 июня проведет переговоры с лидером Мали
Президент Владимир Путин 23 июня проведет переговоры с президентом переходного периода Мали Ассими Гойтой, который посетит Россию с официальным визитом. Об этом сообщается в Telegram-канале Кремля.
В ходе встречи ожидается обсуждение вопросов дальнейшего развития сотрудничества стран, включая торгово-экономическую и инвестиционную сферы, и актуальных проблем региональной и международной повестки дня.
В этот же день глава государства проведет встречу в Кремле с выпускниками вузов силовых и военных ведомств. Путин по традиции поздравит офицеров, вчерашних курсантов и слушателей высших учебных заведений Минобороны России, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН и пожелает им успехов в решении задач по обеспечению безопасности Родины.
20 июня Путин принял участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025), который проходит с 18 по 21 июня. В нем также участвовали лидер Индонезии Прабово Субианто, сын короля Бахрейна Насер бен Хамад Аль Халиф, заместитель премьера госсовета Китая Дин Сюэсян, а также вице-президент ЮАР Пол Шипокоса Машатиле.
До заседания президент РФ и сын короля Бахрейна провели двусторонние переговоры. Путин передал королю Бахрейна наилучшие пожелания и указал, что Россия высоко ценит традиционно дружеские отношения стран.