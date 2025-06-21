Самое статусное представительство после начала СВО: с кем говорил Путин на ПМЭФе

Почти часовое выступление Путин начал с ситуации в российской экономике – в отличие от прошлых лет, когда всегда речь президента начиналась с геополитики. Он говорил о том, что, несмотря на сложности, ВВП России прибавлял в последнее время более 4% ежегодно, что вклад сырьевой составляющей в экономику уже не является определяющим, но при этом и вклад ОПК не стал ключевым для экономического роста. Путин заявил, что нельзя допустить рецессию в экономике, а также что уровень бедности в 2024 г. стал самым низким за всю историю страны – 7,2%.