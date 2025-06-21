Самое статусное представительство после начала СВО: с кем говорил Путин на ПМЭФе

Самое статусное представительство после начала СВО: с кем говорил Путин на ПМЭФеВ пленарной сессии приняли участие президент Индонезии, вице-премьер Госсовета Китая и вице-президент ЮАР
Пленарная сессия Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в 2025 г. стала самой представительной по числу иностранных участников после начала спецоперации на Украине. Тема нынешнего XXVIII форума – «Общие ценности – основа роста в многополярном мире». И если Владимир Путин в своем выступлении сделал акцент на экономике России и очень мало внимания уделил геополитике, то гости пленарного заседания говорили про формирование многополярного мира и необходимость стран договариваться друг с другом.
Среди них были президент Индонезии Прабово Субианто, представитель короля Бахрейна по гуманитарной деятельности и делам молодежи, советник по нацбезопасности, командующий Королевской гвардией Насер Бен Хамад Аль Халифа, вице-премьер Госсовета Китая Дин Сюэсян и вице-президент ЮАР Пол Машатиле. Модератором был журналист, гендиректор телеканала Sky News Arabia Надим Котейш.
Почти часовое выступление Путин начал с ситуации в российской экономике – в отличие от прошлых лет, когда всегда речь президента начиналась с геополитики. Он говорил о том, что, несмотря на сложности, ВВП России прибавлял в последнее время более 4% ежегодно, что вклад сырьевой составляющей в экономику уже не является определяющим, но при этом и вклад ОПК не стал ключевым для экономического роста. Путин заявил, что нельзя допустить рецессию в экономике, а также что уровень бедности в 2024 г. стал самым низким за всю историю страны – 7,2%.
Речь главы государства строилась вокруг пяти основных направлений структурных изменений российской экономики. Это изменения характера занятости и структуры потребления, «новое качество инвестиционного климата», технологичность экономики, изменения во внешней торговле и сопряжение между ОПК и гражданским сектором.
Лишь в самом конце своей речи Путин сказал о трансформации мировой экономики: «Если в начале XXI в. страны БРИКС, например, составляли пятую часть глобальной экономики – всего пятую часть, то сегодня это уже 40% глобальной экономики». По его словам, происходит это за счет стран Глобального Юга и нужно, чтобы этот рост становился «все более устойчивым». Путин подчеркнул, что сейчас стоит задача не модернизации «старых механизмов эпохи глобализации», а предложения новой модели развития, свободной от политических манипуляций, учитывающей национальные интересы государств.
Гости пленарных сессий ПМЭФа в 2022–2024 гг.
2023 г. – президент Алжира Абдельмаджид Теббун;
2024 г. – президент Боливии Луис Арсе и президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва.
После этого выступили все гости пленарного заседания. Индонезия – это четвертая по численности населения страна в мире, где ежегодно рождается 5 млн человек, начал Субианто. По его словам, цель государства – защита народа, поэтому, вступив в 2024 г. в должность президента, его задачами стали самодостаточность страны в продовольствии и энергетике, повышение качества образования и ускорение темпов индустриализации. Лидер Индонезии заявил, что последние 30 лет все были свидетелями «доминирующего положения неолиберальной капиталистической классической модели свободного рынка». За семь последних лет экономика Индонезии каждый год росла на 7% – но это не позволило распространить выгоды на все слои общества.
Поэтому каждая страна должна следовать «собственной экономической философии» и взять лучшее из социализма и капитализма, сказал Субианто. По его словам, во внешней политике Индонезия уважает все страны: «Буквально одна фраза: тысяча друзей – мало, один враг – слишком много». Он сказал, что однополярный мир – «это прошлое», Россия же и Китай, по его словам, «всегда защищали угнетенных», а Индонезия хочет быть другом и партнером для всех. Субианто подчеркнул, что Индонезия открыта для любого бизнеса, особенно российского.
Представитель Бахрейна рассказал про стратегию «Видение Бахрейна – 2030», в которой прописаны стратегические инициативы по развитию всех отраслей экономики и, в частности, цифровой инфраструктуры. Сейчас уже разрабатывается стратегия до 2050 г. Большое внимание уделяется подготовке молодых кадров, созданию развитой инфраструктуры с акцентом на цифровизацию. «Укрепление международного экономического партнерства создает благоприятные предпосылки для поддержки малого и среднего бизнеса, который служит драйвером развития экономики. Это требует объединения усилий как на международном, так и на национальном уровне и открывает новые горизонты для развития инвестиционных возможностей и укрепления сотрудничества между государствами», – заявил Аль Халифа.
Дин Сюэсян говорил о том, что в мире активизируются «действия односторонности и протекционизма», человечество оказалось перед лицом общих вызовов. В такой ситуации надо «претворять в жизнь концепцию сообщества единой судьбы человечества, реализовывать инициативы по глобальному развитию, глобальной безопасности и глобальной цивилизации», отметил он. Сюэсян перечислил несколько ключевых принципов, на которых должно строиться мировое сообщество. Международные дела должны решаться путем диалога, открытая мировая экономика должна развиваться за счет объединения усилий всего мира, «цивилизации мира должны дополнять друг друга», необходимо поддерживать «мир и развитие во всем мире». «Путь к многополярности мира будет тернист, однако обещает нам светлое будущее. Призываю всех руководствоваться общечеловеческими ценностями и совместно открывать прекрасные перспективы многополярного мира», – сказал он в заключение.
Тему нынешнего ПМЭФа назвал своевременной и представитель ЮАР. Машатиле также говорил о том, что концепция многополярности становится все актуальнее и это требует диалога и уважения к многообразию стран. По его словам, Африка стремительно становится новым центром глобального роста, у континента «есть потенциал способствовать более стремительной индустриализации, цифровой трансформации, а также устойчивому развитию». «Африка не ищет каких-то подачек. Напротив, Африка ищет партнерство, основанное на равенстве. Африка ищет равного доступа к рынкам, рынкам капитала, знаниям и технологиям», – заявил он. Машатиле при этом подчеркнул, что Глобальный Юг имеет право голоса в глобальной финансовой системе, диктовать глобальные условия нельзя. Развивающиеся экономики должны получить большее представительства в международных организациях и институтах, отметил он.
После выступления президента России и гостей форума Котейш начал задавать вопросы, причем уделив внимание и Путину, и всем гостям, а не, как это зачастую бывало на последних форумах, почти исключительно президенту России. Среди основных тем обсуждения были конфликты между Россией и Украиной, а также между Израилем и Ираном.
Говоря про Украину, Путин не исключил, что Россия возьмет Сумы одноименной области для создания зоны безопасности. Также он заявил, что считает одним народом русских и украинцев: «В этом смысле вся Украина наша. <…> У нас есть старинное правило: где ступает нога русского солдата, то наше. Но я не хочу, чтобы это выглядело милитаристски».
По его словам, Россия на каждом этапе говорила тем, с кем была в контакте, что лучше остановиться сейчас, поскольку ситуация для Украины будет все хуже. «Но мы все время слушали «нет-нет-нет», потому что те, кто руководствуется неоколониальными принципами, думали, что сейчас легко поживятся за счет России, уничтожат, раздавят. Именно поэтому бывший премьер-министр Борис Джонсон с подачи бывшей администрации США приехал на Украину и предложил не договариваться. Хотя я тогда был готов встречаться с действующим главой режима», – сказал он.
Субианто в свою очередь предложил заморозить конфликт на Украине, а Аль Халифа сказал, что Бахрейн готов предоставить площадку для мирных переговоров по Украине.
Для разрешения конфликта между Ираном и Израилем можно найти приемлемые решения для обеих сторон, сказал Путин: «И страны Глобального Юга, и тем более страны региона, безусловно, могут в положительном смысле повлиять на этот процесс, на поиск этого решения. На мой взгляд, такое решение существует». Он заявил, что угрозы Израиля в отношении аятоллы Али Хаменеи не должны быть реализованы: «Мне бы очень хотелось, чтобы вот такие вещи, о которых вы сказали, оставались на уровне риторики».
«Получилось сбалансированное и по форме, и по содержанию достаточно динамичное обсуждение. Эта сбалансированность и отличает в лучшую сторону, она же отражает настрой российского руководителя, судя по его высказываниям», – говорит главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Он подчеркнул успех мероприятия с точки зрения подбора основных спикеров среди представителей государств, а также модератора. «Прекрасный модератор, я бы сказал – идеальный: четкие лаконичные вопросы, почтительные, но острые и по делу, быстрая реакция. Очень правильный выбор», – сказал Лукьянов.
Что касается сравнительно меньшего внимания геополитическим вопросам, то сам формат экономического форума подразумевает, что они должны рассматриваться в контексте влияния на экономику, объясняет Лукьянов. «Сейчас геополитические потрясения из форс-мажора превратились почти в рутину, так что такого огромного внимания, как прежде, это не привлекает. Собственно экономическое развитие становится более важной задачей», – резюмировал эксперт.
По смысловому наполнению не прослеживается кардинальных отличий в выступлении Путина в этом году от прошлых лет, говорит старший научный сотрудник ИСКРАН Павел Кошкин. Единственное, что бросается в глаза, – это дисбаланс в пользу внутренних тем, замечает он. По его мнению, это сигнал не только отечественной аудитории, но и зарубежной, в том числе и американской.
«Посыл – вопреки давлению национальное хозяйство выстоит, а санкции и другие недружественные шаги прилетят бумерангом условным «ястребам» в США и ЕС. Именно так пытается позиционировать современную Россию Путин», – говорит Кошкин. Он полагает, что посещаемость форума иностранными гостями в текущих обстоятельствах важна не только для опровержения тезиса об изолированности России, но и в целях демонстрации ее привлекательности для других государств. Количество же этих гостей на нынешнем форуме может быть следствием приезда большого числа лидеров на саммит БРИКС в октябре в Казань и на парад Победы 9 мая в Москву, не исключает он.
Нынешнее пленарное заседание ПМЭФа с участием Путина действительно меньше времени уделило геополитическим вопросам, чем это было в последние годы, согласен доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Новиков. По его мнению, это говорит о намерении Москвы рекламировать себя как экономического партнера и создавать новые, а может, и восстанавливать ранее поврежденные экономические связи. «Геополитика будет оставаться важным фактом, но изменение позиционирования в сторону экономики очевидно», – объяснил Новиков. Он подчеркнул, что наличие на сцене вместе с Владимиром Путиным президента Индонезии, представителей африканской и арабской страны – демонстрация того, что главными экономическими партнерами России являются страны так называемого «мирового большинства».