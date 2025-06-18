ПМЭФ в графиках: участники, соглашения и выступления Путина

В 2010-е ПМЭФ нередко посещали лидеры западных стран. Так, в 2013 г. гостем форума стала канцлер Германии Ангела Меркель, в 2016 г. – премьер-министр Италии Маттео Ренци, а в 2018 г. – президент Франции Эммануэль Макрон. После начала спецоперации страны Запада не представлялись на форуме на высоком уровне, а численность их делегаций резко сократилась. Так, если в 2019 г. американская делегация насчитывала 542 человека, то в 2023 г. – лишь 27. В прошлом году более других были представлены Оман (был страной-гостем форума), Китай, ОАЭ, Зимбабве, Казахстан и Индия.