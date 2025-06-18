ПМЭФ в графиках: участники, соглашения и выступления Путина

ПМЭФ в графиках: участники, соглашения и выступления Путина18 июня начался XXVIII Петербургский международный экономический форум
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) – главное деловое мероприятие в России, которое проходит ежегодно в июне в Санкт-Петербурге с 1997 г., с 2006 г. – под патронатом и при участии президента РФ. ПМЭФ-2025 проходит в центре «Экспофорум» с 18 по 21 июня, его ключевая тема – «Общие ценности – основа роста в многополярном мире». Организатор форума – фонд «Росконгресс», председатель оргкомитета – замруководителя администрации президента Максим Орешкин.
Участники, страны и деньги
Свое участие в ПМЭФ-2025 подтвердили порядка 20 000 человек из 140 стран и территорий, сообщал ответственный секретарь оргкомитета форума, советник президента РФ Антон Кобяков. Число участников форума последовательно росло в 2009-2019 гг., но в 2021 г. сократилось почти на 30% (в 2020 г. форум не проводился из-за пандемии коронавируса). В последующие годы рост продолжился, и в 2024 г. ПМЭФ посетили рекордные 21 800 участников. Максимальное для форума количество стран – 145 – было представлено в 2019 г.
Вместе с общим числом участников в последние годы растет и количество представителей российских и зарубежных компаний, посетивших форум, в прошлом году их было свыше 8300. Причем 2100 из них – представители малого и среднего бизнеса.
По данным опроса участников ПМЭФ-2024, проведенного фондом «Росконгресс» и ВЦИОМом, гости преимущественно посещают форум, чтобы узнать о новых идеях или проектах (43%), установить отношения с важными для них участниками (37%) или же чтобы представить собственные идеи (25%).
В 2010-е ПМЭФ нередко посещали лидеры западных стран. Так, в 2013 г. гостем форума стала канцлер Германии Ангела Меркель, в 2016 г. – премьер-министр Италии Маттео Ренци, а в 2018 г. – президент Франции Эммануэль Макрон. После начала спецоперации страны Запада не представлялись на форуме на высоком уровне, а численность их делегаций резко сократилась. Так, если в 2019 г. американская делегация насчитывала 542 человека, то в 2023 г. – лишь 27. В прошлом году более других были представлены Оман (был страной-гостем форума), Китай, ОАЭ, Зимбабве, Казахстан и Индия.
ПМЭФ-2025 г. посетят политики и государственные деятели из порядка 50 стран, в частности, ожидается участие президента Индонезии Прабово Субианто, вице-президентов Йемена Тарика Салеха, ЮАР Пола Машатиле и госсовета КНР Дин Сюэсяна, вице-премьеров Азербайджана, Армении, Боснии и Герцеговины, Вьетнама, Ирака, Казахстана, Киргизии, Лаоса и др.
C 2007 г. в рамках ПМЭФ заключили соглашения на общую сумму свыше 41 трлн руб. (без учета соглашений, сумма которых является коммерческой тайной). Число подписанных контрактов последовательно растет с 2009 г., достигнув 1073 в 2024 г. Сумма соглашений впервые превысила 1 трлн руб. в 2016 г., а в прошлом году составила почти 6,5 трлн руб.
Главными лидерами среди субъектов РФ по сумме подписанных соглашений остаются Санкт-Петербург и Ленобласть – за последние четыре форума они заключили контракты на 2,6 и 2,2 трлн руб. соответственно.
Участие в форуме Путина
Президент РФ Владимир Путин впервые выступил на IX ПМЭФ в 2005 г. и говорил о необходимости реструктуризации российской экономики и создании производств, выпускающих качественные и востребованные рынком товары. Выступление длилось всего восемь минут и включало 819 слов. Впоследствии Путин принимал участие в работе форума в 2006-2007, 2012-2019 и 2021-2024 гг., а продолжительность его выступлений увеличивалась, составив рекордные 1 час 19 минут и 8900 слов в 2023 г.
На XXIII ПМЭФ в 2019 г., гостем на котором был председатель КНР Си Цзиньпин, президент говорил о переходе мировой экономики в период торговых войн, росте неравенства между странами, а также прокомментировал арест основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви.
На ПМЭФ-2021 Путин объявил о завершении укладки труб первой нитки газопровода «Северный поток-2», назвал главным разногласием России и США стремление Вашингтона сдерживать развитие РФ, а также призвал россиян сделать прививку от коронавируса.
В 2022 г. президент назвал революционными изменения в геополитике и мировой экономике, заявив, что существенно возрастает роль «динамичных, перспективных государств и регионов, интересы которых больше невозможно игнорировать». Введенные масштабные санкции против России не сработали, а отрыв властей западных стран от реальности ведет к всплеску популизма и росту радикальных течений, отмечал он. В условиях растущей инфляции на Западе, говорил тогда Путин, экономика «мнимых сущностей» неизбежно будет заменена экономикой «реальных ценностей и активов».
На ПМЭФ-2023 Путин указывал на эффективность выбранной государством сбалансированной бюджетной и денежно-кредитной политики, рост ВВП и спад безработицы. По словам президента, используя бюджетные механизмы и денежно-кредитные инструменты, удалось поддержать спрос в экономике, обеспечить работой предприятия и компании и не допустить «раскачки цен». России, говорил Путин, нужно стремиться к «экономике предложения», которая «не только реагирует на рыночную конъюнктуру и учитывает спрос, а сама формирует» его. Одной из важнейших ее составляющих является совершенствование структуры занятости: переподготовка кадров, повышение экономической активности граждан.
В своем выступлении на ПМЭФ-2024 президент заявил, что Россия доказала высокий уровень готовности и восприимчивости к технологическим преобразованиям, а высокий темп технологического обновления является «важнейшим определяющим вопросом» для страны. Путин также отмечал, что РФ осталась ключевым экономическим игроком несмотря на санкции, рост российского ВВП опережает среднемировой, торговля со странами Азии выросла на 60%, а доля рубля в экспортных и импортных операциях приближается к 40%.
Россия, указывал президент, должна войти в число стран-лидеров по объему научных исследований и разработок, а внутренние затраты на эти цели должны увеличиться не менее чем до 2% ВВП. Путин анонсировал тогда запуск новых национальных проектов в сфере технологического суверенитета по таким ключевым направлениям, как средства производства и автоматизации, новые материалы, химия, перспективные космические сервисы, энергетические технологии и другие.
На ПМЭФ-2025 пленарное заседание с участием президента состоится 20 июня. На нем Путин даст оценку текущей ситуации в российской экономике, прокомментирует положение дел в мировой экономике и политике, а также перспективы отношений России с рядом важнейших зарубежных партнеров, говорил его помощник Юрий Ушаков. В мероприятии примут участие также президент Индонезии Прабово Субианто, командующий королевской гвардией Бахрейна Насер Бен Хамад Аль Халифа, заместитель премьера Госсовета КНР Дин Сюэсян и вице-президент ЮАР Пол Машатиле.