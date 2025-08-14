Россия обсуждает локализацию производства автомобилей в Киргизии

Россия обсуждает возможность поставки автомобилей в Киргизию, а также локализацию производства в стране. Об этом сообщил замминистра промышленности и торговли РФ замглавы Роман Чекушов на полях Киргизско-российского экономического форума, передает «РИА Новости».