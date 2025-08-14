Россия обсуждает локализацию производства автомобилей в Киргизии
Россия обсуждает возможность поставки автомобилей в Киргизию, а также локализацию производства в стране. Об этом сообщил замминистра промышленности и торговли РФ замглавы Роман Чекушов на полях Киргизско-российского экономического форума, передает «РИА Новости».
Он отметил что локализация производства позволит развивать компетенции РФ внутри Киргизии. Чекушов добавил, что в ведомстве планируют договориться о ряде контрактов на поставку в ходе сегодняшнего дня форума.
Замглавы Минпромторга добавил, что российским инвесторам интересны и другие направления промышленности в Киргизии. В частности, зеленая энергетика. Россия обладает серьезным компетенциями по солнечной энергетике, ветрогенерации и атомной электроэнергетике, добавил он.
14 августа в селе Бостери Иссык-Кульской области Киргизии прошел VII Киргизско-российский экономический форум. Целью мероприятия было обозначено укрепление двустороннего сотрудничества стран и создание площадки для выработки новых интеграционных решений в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
В один из дней форума, 15 августа, состоится заседание ЕАЭС, в нем примет участие премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Участники встречи обсудят усиление интеграции государств в таких сферах, как таможенное регулирование, транспорт, биржевые торги, фармакологический рынок и экология.