Focus: Трамп после саммита потребует от Украины значительных уступок
Президент США Дональд Трамп будет ожидать от Украины серьезных уступок после встречи с российским лидером Владимиром Путиным, которая состоится 15 августа на Аляске. Такое мнение высказал профессор Сент-Эндрюсского университета Филиппс О'Брайен, пишет журнал Focus.
По словам эксперта, США не рассматривают Украину как равноправного участника переговоров. Он отметил, что представленные канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем пять пунктов для диалога с Россией лишь подчеркивают слабость Киева и Европы.
О'Брайен также считает, что Трамп не предоставит Украине реальных гарантий безопасности. Кроме того, возможное вступление Украины в НАТО, по его словам, будет заблокировано не Россией, а нежеланием США принимать страну в альянс.
«Позиции Зеленского и Украины слабы, а все остальное зависит от Трампа», – резюмировал он.
Саммит Путина и Трампа пройдет в Анкоридже 15 августа. По данным CNN, встреча пройдет на военной базе Элмендорф–Ричардсон. Как сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков, главная тема переговоров – поиск путей долгосрочного урегулирования конфликта на Украине. В Кремле сообщали, что итогам встречи лидеры проведут совместную пресс-конференцию.