Минобороны: ПВО за три часа сбили 13 украинских дронов над регионами РФ
С 17:00 до 21:00 дежурные средства российской противовоздушной обороны уничтожили 13 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, восемь дронов были сбиты над Белгородской областью, четыре – над Ростовской, еще один – над Калмыкией.
14 августа Белгородская, Ростовская и Херсонская области подверглись массированным атакам ВСУ. В Белгороде повреждены жилые дома и здание областного правительства, работу госучреждений и компаний временно перевели в дистанционный формат. Также запрещено проведение уличных мероприятий, закрыты торговые центры, парки и пляжи.
В Ростове-на-Дону удары дронов повредили окна и балконы в 10 многоквартирных домах и несколько автомобилей. Пострадали 13 человек, в том числе двое детей. Сообщалось, что двое раненых находятся в тяжелом состоянии.