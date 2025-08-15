Лавров и посол России в США Даричев прибыли на Аляску
Глава МИД РФ Сергей Лавров и посол России Александр Даричев прибыли на Аляску, где 15 августа пройдет саммит российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщает «РИА Новости».
Переговоры глав РФ и США пройдут в городе Анкоридже. По данным CNN, местом проведения переговоров станет военная база Элмендорф-Ричардсон. Помощник президента России Юрий Ушаков уточнял, что главной темой саммита станет поиск путей долгосрочного урегулирования конфликта на Украине.
Помимо Лаврова, в российскую делегацию войдут Ушаков, глава Минобороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Встреча Путина и Трампа в составе делегаций пройдет по формуле «5 на 5». Ушаков пояснил, что такой формат был выбран с учетом того, что на повестке – «важные и чувствительные темы», а круг участников намеренно ограничен.
Состав американской делегации тоже определен, но не был раскрыт без официального объявления со стороны Белого дома.